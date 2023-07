F1, Fernando Alonso polemizza: “Non va bene cambiare le regole a metà stagione”

Un inizio di weekend ancora in salita per la Aston Martin che ha compiuto indubbiamente dei passi indietro rispetto all’inizio della stagione. Fernando Alonso partirà dall’ottava posizione nel Gran Premio d’Ungheria a Budapest sul tracciato dell’Hungaroring: ancora qualche difficoltà per lo spagnolo che difficilmente domani riuscirà a lottare per il podio.

Queste le sue parole a commento del sabato in pista ai microfoni di Sky Sport F1: “Non credo che la nostra posizione sia legata al nuovo format di qualifiche. In tutte le prove libere abbiamo visto una griglia con diverse vetture che hanno avuto alti e bassi”.

“Tutto il weekend è stato un po’ strano, queste nuove gomme Pirelli hanno cambiato un po’ le cose: la Red Bull da dominare tutte le gare adesso non fa più neanche la pole position e Perez è in lotta per entrare in Q3. Poi noi della Aston Martin abbiamo avuto un calo di performance dal niente, la McLaren va forte, la Alfa Romeo lo stesso. Quando si cambiano le regole a metà stagione non va bene secondo me“.

Foto: Lapresse