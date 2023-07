F1, Fernando Alonso: “Fortunato in partenza, ma la vettura era molto buona oggi”

Piccolo passo avanti dopo le debacle di Silverstone e Budapest per Aston Martin, che ha conquistato un buon quinto posto con Fernando Alonso nel Gran Premio del Belgio 2023, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo ha effettuato una rimonta importante, sfruttando al meglio il caos delle prime curve (in particolare per l’incidente tra Sainz e Piastri) e gestendo alla perfezione la corsa per difendere strenuamente la top5 dagli attacchi degli arrembanti George Russell e Lando Norris.

“Sono stato fortunato alla partenza: ho recuperato qualche posizione all’Eau Rouge, ma poi ero preoccupato perché credevo di non riuscire a mantenere la posizione durante il primo stint. Eravamo veloci, abbiamo tenuto una Mercedes ed una McLaren dietro di noi, eravamo nella mischia. E’ una bella notizia per la squadra prima della pausa estiva“, spiega il due volte iridato al sito ufficiale di Aston Martin.

“La vettura era molto buona oggi, questo mi ha dato fiducia. Spa è un circuito di grande efficienza e, dopo Silverstone, eravamo un po’ preoccupati per le nostre performance qui. La squadra ha modificato alcune caratteristiche della vettura ed il rischio ha pagato“, aggiunge Alonso a proposito dell’adattamento al tracciato belga della AMR23.

Sul bilancio del 2023 fino alla sosta: “E’ stata una incredibile prima parte di stagione: siamo terzi nel campionato costruttori e terzi in quello piloti. Un traguardo che sembrava impossibile prima dell’inizio della stagione. L’intera squadra ha fatto un lavoro incredibile oggi: ora ricarichiamo le batterie nella pausa estiva per tornare più forti”.

Foto: Lapresse