F1, che distacco aveva dato Verstappen a Leclerc senza la penalità? Gap enorme, ma pole per la Ferrari

Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle qualifiche del GP del Belgio 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spa. Il Campione del Mondo ha siglato 1:46.168 nel Q3, distaccando Charles Leclerc di addirittura 0.820 e Sergio Perez di 0.877. Un vantaggio esorbitante per l’olandese della Red Bull nei confronti del monegasco della Ferrari e del proprio compagno di squadra, ma questa prestazione non ha consentito a Max Verstappen di guadagnare la pole position per il Gran Premio di domenica pomeriggio.

Sulla sua monoposto, infatti, è stato sostituito il cambio: si tratta della quinta scatola montata sulla sua Red Bull nel corso di questa stagione e da regolamento è prevista una retrocessione di cinque posizioni sulla griglia di partenza. Max Verstappen scatterà così dalla sesta piazzola, mentre Charles Leclerc ha guadagnato la pole positione e partirà al palo affiancato da Sergio Perez, mentre in seconda fila ci saranno la Mercedes di Lewis Hamilton e l’altra Ferrari di Carlos Sainz.

Foto: Lapresse