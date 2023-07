F1, Charles Leclerc: “Pit stop mi ha fatto perdere due/tre posizioni. Impossibile fare previsioni per domani”

Charles Leclerc chiude in quinta posizione la Sprint Race del GP del Belgio a Spa-Francorchamps. Il monegasco è stato penalizzato dalla strategia della scuderia Ferrari, fermandosi dopo un giro dalla partenza dietro alla safety car e trovandosi nel traffico, perdendo così una posizione rispetto all’ordine di partenza.

Queste le dichiarazioni del ferrarista ai microfoni di Sky Sport F1: “Purtroppo la strategia non ha pagato. Sainz aveva la priorità di fare il pit stop, io ho dovuto fare un giro in più e abbiamo avuto un problema al pit stop che ci ha fatto perdere due o tre posizioni“.

“Non abbiamo massimizzato in questa Sprint purtroppo e quando non abbiamo un grande passo bisognerebbe fare di più. Difficile fare previsioni per la giornata di domani perché quando ci si aspetta l’asciutto piove, quando ci si aspetta che piove non piove: vedremo cosa potrà succedere, dobbiamo cercare di essere pronti a tutto“.

Foto: Lapresse