F1, Charles Leclerc: “Ottima posizione per la gara, c’è tanto lavoro per riprendere la Red Bull”

Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP del Belgio 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota della Ferrari ha concluso le qualifiche al secondo posto con un ritardo superiore agli otto decimi nei confronti di Max Verstappen, ma il Campione del Mondo dovrà scontare una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia di partenza a causa della sostituzione del cambio. La retrocessione forzata dell’olandese ha aiutato il monegasco, che cosa avrà la possibilità di scattare in prima posizione nella gara in programma domani pomeriggio.

Charles Leclerc ha analizzato la propria prestazione: “Non delle brutte qualifiche, specialmente in queste condizioni dove è complicato mettere tutto insieme. Io ho lavorato tanto per queste condizioni perché non mi sentivo a mio agio qualche gara fa e quel lavoro ha dato i suoi frutti. Abbiamo un’ottima posizione di partenza per la gara di domenica e vedremo come andrà“.

L’alfiere della Scuderia di Maranello ha poi proseguito: “Il Q2 è stato complicato, Magnussen è andato a muro ed ha continuato davanti a me, avevo pressione per l’ultimo giro, non era semplice in quelle condizioni. C’è ancora tanto lavoro da fare per prendere la Red Bull, potrebbe ancora piovere e mi auguro il meglio“.

Foto: Lapresse