F1, Charles Leclerc: “Non sono demoralizzato, tramite il lavoro arriverà il nostro momento”

Charles Leclerc arriva settimo nel GP d’Ungheria a Budapest: una gara nera per il monegasco, con cinque secondi di penalità per aver superato il limite di velocità in pit-lane e un errore ai box che gli ha parzialmente compromesso la gara.

Queste le parole ai microfoni di Sky Sport F1 del ferrarista: “Le simulazioni ce le abbiamo sulla nostra macchina prima che sul simulatore. Sappiamo di trovarci un po’ meglio su piste come questa, non abbiamo le simulazioni delle altre macchine, evidentemente loro si sono trovati ancora meglio di noi“.

“Noi dobbiamo lavorare tanto sulla sensibilità di questa macchina, con il vento è molto difficile da gestire. L’unico modo è lavorare al massimo e sono sicuro che pagherà, so che mi ripeto, ma è così. Non sono demoralizzato, io darò tutto fino all’ultima gara del campionato. Parlo meno in radio perché abbiamo qualche problema, si sente una parola su quattro di quello che viene detto”.

“Tutto era chiaro su quello che volevo fare oggi, quindi non c’era granché da discutere in radio. Purtroppo non abbiamo la macchina per fare cose speciali, bisogna essere pazienti, ma la motivazione c’è sempre al 200% e non mancherà mai. Arriverà il nostro momento passando attraverso il lavoro“.

