F1, Charles Leclerc: “Credo sempre nel progetto Ferrari, voglio riportare la scuderia al vertice”

Non sta andando nel migliore dei modi la stagione della Ferrari nel Mondiale di F1. La scuderia di Maranello puntava a lottare per il titolo, ma la Red Bull e Max Verstappen si sono rivelati nettamente superiori e, nello stesso tempo, ci sono altre squadre come la Mercedes, l’Aston Martin e la McLaren, da Silverstone, che rappresentano degli ostacoli difficili da superare per la Rossa.

In questo contesto, Charles Leclerc ha dovuto mandar giù tanti bocconi amari per via di una macchina che fin dal primo giorno di test non è stata così cucita sul suo stile di guida, anzi…Non è un caso che, con l’arrivo del Team Principal, Frederic Vasseur, si sia stati costretti a intervenire, mettendo una pezza a un progetto che si è rivelato per concetto sbagliato.

Tanti si stanno chiedendo anche se Leclerc avrà ancora la pazienza di aspettare la scuderia di Maranello, visto che l’ambizione del monegasco è quella di diventare campione del mondo e senza una vettura competitiva lungo l’arco dell’intera annata questo target non è possibile. Ne ha parlato proprio Charles in un’intervista concessa al Guardian.

Il ragazzo del Principato ha voluto fugare, almeno con queste dichiarazioni, i dubbi sul suo futuro in Rosso: “Sono il primo a voler lottare per il titolo e sono spinto dalla voglia di cambiare la situazione in Ferrari e riportarla dove merita di essere, cioè al vertice. Credo nel progetto e quando ci arriveremo, sono sicuro che sarà un momento molto speciale“.

Foto: LaPresse