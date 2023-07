F1, Charles Leclerc 3° a Spa: “Gara positiva per il passo, ma Red Bull è migliore”

Charles Leclerc ha conquistato un buon terzo posto nel GP del Belgio 2023, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spa. Il monegasco, scattato dalla pole position, non ha potuto nulla contro lo strapotere delle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, ma è riuscito a contenere gli attacchi di Lewis Hamilton. Risultato quantomeno soddisfacente per la Ferrari, anche se Carlos Sainz si è dovuto ritirare, con la consapevolezza però che al momento la scuderia austriaca risulta inarrivabile.

Charles Leclerc ha analizzato la propria prestazione al termine della gara: “Il weekend è stato piuttosto positivo in termini di passo. La gara è andata bene per me, ma un peccato per Carlos Sainz. Se guardiamo la Red Bull c’è ancora tanto lavoro da fare soprattutto in termini di passo, sono migliori per degrado gomme“.

L’alfiere della Scuderia di Maranello ha proseguito: “Pensavo di tenere Hamilton a bada, ma nel finale ho faticato perché mi hanno detto di risparmiare carburante. Poi quando ho sapito che sarebbe entrato per provare a fare il giro più veloce la vita è stata più semplice“.

Foto: Lapresse