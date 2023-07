Dove vedere Sinner-Djokovic in tv? Canale esatto per la semifiale di Wimbledon: programma, orario, streaming

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2023. L’appuntamento è per venerdì 14 luglio sull’erba britannica, dove il tennista italiano cercherà la grande impresa contro il fuoriclasse serbo. L’altoatesino ha sfruttato al meglio un tabellone sulla carta agevole e si è così meritato la sfida contro il numero 2 del mondo, detentore del titolo e in corsa per la conquista del Grande Slam. L’appuntamento è per venerdì 14 luglio alle ore 14.30 italiane (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi), sarà la prima partita di giornata sul Campo Centrale. Attenzione alle previsioni meteo: il rischio pioggia è concreto e si potrebbe giocare sotto il tetto.

Dove si può vedere Sinner-Djokovic, semifinale di Wimbledon 2023? Su qualche canale bisognerà sintonizzarsi per guardare la sfida tra il tennista italiano e il fuoriclasse serbo sull’erba britannica? La partita sarà trasmessa in diretta tv, per gli abbonati, sui seguenti canali: Sky Sport Simmer (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 2023), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 251 (canale 251). L’incontro sarà visibile anche in diretta streaming, sempre per gli abbonati, su Sky Go, NOW, Tennis Tv. Gli appassionati potranno seguire il match anche in diretta live testuale (gratuita) su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC, SEMIFINALE WIMBLEDON

Venerdì 14 luglio

Ore 14.30 Jannik Sinner vs Novak Djokovic – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Foto: Lapresse