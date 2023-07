Dove vedere Napoli-Anaune Val di Non oggi in tv? Canale esatto, programma, orario e streaming

Prende ufficialmente il via il pre-campionato del Napoli. I campioni d’Italia si rituffano nella nuova stagione dopo una lunga estate nella quale prima hanno festeggiato il terzo Scudetto della loro storia, quindi hanno iniziato a fare sul serio con gli allenamenti che, come tradizione degli ultimi anni, si svolgono in altura.

Oggi la squadra allenata da mister Rudi Garcia, che ha preso il posto di Luciano Spalletti, sarà impegnata nella prima amichevole della pre-stagione. Gli azzurri, infatti, saranno impegnati contro l’Anaune Van di Non, allo Stadio Comunale di Dimaro.

Il calcio d’inizio dell’amichevole è fissato per le ore 18.00 e permetterà ai tifosi partenopei di vedere di nuovo in campo la squadra che nella passata stagione ha vinto lo Scudetto in maniera travolgente. Non ci sarà più Kim, passato al Bayern Monaco, ma Kvaratskhelia e Osimhen, il duo magico di un anno fa, saranno pronti per essere ancora protagonisti.

L’amichevole tra Napoli e Anaune Van di Non al momento non avrà copertura televisiva o in streaming.

CALENDARIO NAPOLI-ANAUNE OGGI

Giovedì 20 luglio

Ore 18.00 Napoli – Anaune Val di Non

PROGRAMMA NAPOLI-ANAUNE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Foto: LaPresse