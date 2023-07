Dove vedere Milan-Lumezzane oggi in tv? Canale esatto, programma, orario e streaming

Anche il Milan inaugura la stagione 2023/2024. I rossoneri hanno iniziato la loro annata lo scorso 10 luglio agli ordini di Stefano Pioli e, dopo dieci giorni di preparazione, sono arrivati alla prima amichevole contro il Lumezzane.

Al Centro di Milanello sarà la prima occasione per poter vedere i nuovi acquisti all’opera, come Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e Christian Pulisic. Qualche scampolo anche per i reduci delle Nazionali, arrivati ieri al centro sportivo. Domani poi la partenza per la tournée verso gli Stati Uniti.

Il match tra Milan e Lumezzane sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport 251 con collegamento alle 16.30, ma potrà essere visibile in streaming su Milan Tv, canale dedicato alla squadra rossonera e compreso anche nell’offerta di DAZN.

MILAN-LUMEZZANE, CALENDARIO AMICHEVOLE

17.00 Milan-Lumezzane

MILAN-LUMEZZANE, DOVE VEDERLA OGGI IN TV

Diretta tv: Sky Sport 251

Diretta streaming: Milan Tv (DAZN)

Foto: LaPresse