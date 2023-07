Dove vedere Inter-Lugano oggi in tv? Canale esatto, programma, orario e streaming

L’Inter ha cominciato il suo percorso nella stagione 2023/2024. Dopo la finale di Champions League persa con il Manchester City, i nerazzurri vogliono tornare a pregustare qualcosa di grande. La squadra di Simone Inzaghi è già al lavoro ad Appiano Gentile e quest’oggi sosterrà la prima sgambata stagionale contro il Lugano.

Poiché, più che una partita precampionato, si è deciso di sostenere una sorta di allenamento congiunto a porte chiuse con gli elvetici, al termine del quale verrà poi messa su una partitella a ranghi ridotti per accrescere la conoscenza con i primi schemi di gioco ed inserire elementi come Davide Frattesi, Marcus Thuram e Yann Aurel Bisseck.

Non è prevista al momento né una trasmissione in diretta televisiva e nemmeno in streaming, ma potrebbe essere disponibile la visione su Inter Tv, accessibile dai dispositivi mobili tramite app. Altrimenti bisognerà ‘accontentarsi’ degli aggiornamenti dei canali social della società dalle 18.30, ora d’inizio della partita.

INTER-LUGANO, IL PROGRAMMA

18 luglio

ore 18.00 – Inter-Lugano

INTER-LUGANO, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non ancora prevista

Diretta streaming: non ancora prevista

Foto: LaPresse