Dove si stanno accasando i migliori svincolati in circolazione? Hazard e Messi potrebbero incantare negli Stati Uniti, incognita Kamada-Milan

Da una settimana esatta, non a caso bisogna tornare al 1° luglio per sentire lo sparo iniziale cha fissato di fatto la partenza ufficiale, il calciomercato ha cominciato il suo lungo corso. Tantissime le voci e le trattative già pre sessione estiva, ma da qui sino alla fine di agosto-inizio settembre (dunque la chiusura definitiva del mercato), il grandissimo calderone fatto di semplici supposizioni e contratti reali continuerà a riempirsi.

E tra i tanti nomi in circolazione non possono non essere presi in considerazioni tutti quei giocatori che, a seguito della scadenza del proprio contratto con la loro, oramai, ex squadra, sono rimasti svincolati. E il mercato dei giocatori senza club è sempre estremamente interessante e ricco di sorprese. Partiamo da quello che è stato per qualche giorno, il più grande svincolato in circolazione: Lionel Messi. L’argentino Campione del Mondo infatti, una volta terminato il proprio contratto con il PSG, non ha più proseguito con il club parigino. Dal 5 luglio però, l’ex Barcellona, è approdato all’Inter Miami.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

A raggiungere Messi negli Stati Uniti e a Miami, inoltre, ci potrebbe essere un altro giocatore con un nome pesante: Eden Hazard. Il belga classe ’91 dopo la lunga esperienza al Real Madrid, non certamente indimenticabile nonostante le premesse fossero differenti, dal 1° luglio ha chiuso i propri rapporti con i Blancos. Su di lui avrebbe messo gli occhi proprio l’Inter Miami: sarebbe un doppio colpo certamente non di poco conto ma resta da capire se l’intesa si troverà.

Ma la lista di svincolati è lunga e quindi salta all’occhio un calciatore che piace in Italia: Daichi Kamada. Il trequartista giapponese non è più un tesserato dell’Eintracht Francoforte. Rimasto senza squadra, è fortemente corteggiato da tempo dal Milan che, però, nell’ultimo periodo non ha affondato il colpo. Troviamo poi Wilfried Zaha: su di lui ci sarebbe la Lazio anche se l’affare si è complicato e non poco nelle ultime ore. Un possibile rinnovo con il Crystal Palace sconvolgerebbe tutti i piani.

E poi ancora Adama Traore, che ha ingolosito le dirigenze di Roma e Milan. Non si possono non citare Samir Handanovic, che deve ancora rinnovare con l’Inter; o ancora James Rodriguez, Isco, svincolato da dicembre del 2022 e a soli trent’anni, piuttosto che Andres Iniesta, highlander che ha da poco terminato l’esperienza giapponese con il Vissel Kobe. Insomma la lista è lunga e ricca di nomi: chissà che nelle prossime settimane non arrivino delle importanti novità dal mercato degli svincolati.

Foto: LaPresse