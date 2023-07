Dove giocherà Leonardo Bonucci? Sul mercato a sorpresa: le squadre interessate al difensore, costi e stipendio

La messa fuori rosa di Leonardo Bonucci agita il mercato.

Il difensore potrebbe diventare un’opzione per diversi club, anche considerando che il prezzo del cartellino potrebbe essere molto basso, se non nullo.

Il giocatore, infatti, ha 36 anni e un solo anno di contratto e la scelta unilaterale della Juventus fa sì che il club non possa aspettarsi molto dalla cessione del suo ex capitano.

Al contrario, considerando Bonucci fuori dal progetto tecnico, la società bianconera sembra accontentarsi di risparmiare sull’ingaggio del calciatore.

Stipendio che, in ogni caso, è calato da 6,5 a 3,5 milioni di euro annui, rendendolo appetibile ad una fascia più ampia di potenziali club interessati.

Anche in ottica Nazionale, esperienza non ancora chiusa formalmente, Bonucci preferirebbe rimanere in Italia o almeno in Europa.

Per questo, almeno per il momento, non sono stati considerati i sondaggi provenienti da Stati Uniti e Arabia Saudita.

Al difensore potrebbe pensare la Lazio di Maurizio Sarri, ma anche la Roma – a queste condizioni – valuta un’offerta al giocatore.

Dopo aver ingaggiato Sandro Tonali dal Milan, anche il Newcastle potrebbe puntare a Bonucci come uomo di esperienza dopo il ritorno in Champions League.

Alla finestra, ma inevitabilmente in coda, la Sampdoria: il direttore tecnico Nicola Legrottaglie non ha chiuso alla possibilità di arrivare all’ex capitano della Juventus, ma il fatto che i blucerchiati giocheranno in Serie B complica i piani.

