DAZN, TV8 o Sky: dove vedere Juventus-Milan in tv? Canale esatto amichevole, programma, orario e streaming

L’International Champions Cup propone anche un derby tutto italiano tra Juventus e Milan. Il cosiddetto ‘derby d’Italia’ si disputerà nella insolita cornice di Carson, Los Angeles, nel Dignity Health Sports Park, casa dei Los Angeles Galaxy.

Il Milan ha iniziato la propria tournée negli Stati Uniti d’America con un ko al cospetto del Real Madrid: i gol di Tomori e Romero sono stati ribaltati da una doppietta di Federico Valverde e dal gol di Vinicius Junior. Buone comunque le impressioni date da Loftus Cheek e Pulisic. La Juventus invece è al debutto negli USA: la sfida con il Barcellona è stata cancellata poiché molti calciatori blaugrana sono stati colti da una gastroenterite virale.

Il match tra Milan e Juventus inizierà alle 4.30 italiane del 28 luglio e verrà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Summer, canale 201 di Sky. Il match sarà trasmesso in streaming anche su NOW, Sky Go e DAZN.

MILAN-JUVENTUS, IL CALENDARIO

28 luglio

4.30 Milan-Juventus

MILAN-JUVENTUS, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer

Diretta streaming: DAZN, NOW, SkyGo

Foto: LaPresse