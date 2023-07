Cristiano Ronaldo è il calciatore che guadagna più soldi in Arabia Saudita? Il confronto con gli ultimi arrivati

In questi torridi giorni d’estate, l’Italia, è completamente investita dall’anticiclone africano Caronte. Un vento caldo che entra sin dentro le ossa e non si può non avvertire. Ecco una situazione simile si sta verificando anche in chiave calcistica e sul fronte mercato. Il vento in questo caso soffia dal Medio Oriente ed è in grado di attrarre chiunque: a partire dai giocatori, diretti interessati, passando per le società che ne detengono il cartellino.

Il primo a soffiare su questo cumulo di polvere dorata e no, non ci riferiamo alla sabbia bensì al denaro, è stato Cristiano Ronaldo. CR7 dal 1° gennaio scorso, in seguito al Mondiale qatariota, è diventato ufficialmente un giocatore dell’Al-Nassr. Una scelta inaspettata quella di emigrare in Arabia Saudita. Un modo per svernare: almeno queste sono state le prime impressioni. E poi una cifra faraonica sul piatto: il portoghese, sino al 30 giugno del 2025, percepirà 200 milioni di euro a stagione. Come se non bastasse, Ronaldo, sarà il testimonial dell’Arabia Saudita per la candidatura congiunta con Grecia ed Egitto ai Mondiali del 2030. Ulteriore denaro che porterà la cifra guadagnata, in questi due anni, a più di 400 milioni.

CRISTIANO RONALDO-ARABAIA SAUDITA: L’INIZIO DI UN ESODO

Cifre spropositate e solamente alla portata dei ricchissimi club arabi. Proprio l’ex Real Madrid e Juventus ha dato il via a un vero e proprio esodo che ha portato, sta portando e porterà, in Arabia, anche e soprattutto grandi nomi. A raggiungerlo infatti, seppur il club sia differente, è stato anche Karim Benzema. Il francese ha lasciato i Blancos e andrà a percepire, in due anni, 200 milioni di euro (100 milioni a stagione) con l’Al-Ittihad. Stessa scelta e stessa squadra anche per N’Golo Kante. Il centrocampista, dopo l’esperienza al Chelsea, è diventato compagno di squadra di Benzema e, in 4 anni, intascherà 100 milioni di euro (25 milioni a stagione).

Ma l’ondata saudita non si è fermata. Ha portato via, con se, Kalidou Koulibaly. L’ex Napoli, dopo l’ultimo anno al Chelsea, ha lasciato la gelida Inghilterra per sbarcare all’Al-Hilal. Contratto triennale da 30 milioni di euro netti a stagione. Stessa sorte per Ruben Neves: 25 però, i milioni di euro netti a stagione. Non può mancare in questo lungo elenco, Roberto Firmino. Dopo le annate trionfali al Liverpool, il brasiliano si è accasato all’Al-Ahli per 20 milioni di euro annui: contratto triennale.

Il vento d’Arabia infine, è giunto sino in Italia. Prima si è portato con sé Marcelo Brozovic. Il croato dopo una lunga militanza tra le file dell’Inter, ha scelto l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e guadagnerà 26/27 milioni di euro a stagione. Poi ha trascinato anche Sergej Milinkovic-Savic che, inaspettatamente, ha lasciato la Lazio: anche in questo caso accordo triennale, e anche in questo caso 20 milioni a stagione. In Arabia Saudita insomma, i club miliardari hanno intenzione di rendere quanto più interessante il primo campionato professionistico e con l’aiuto del denaro sembra alquanto semplice come obiettivo. Vedremo se e quanti altri calciatori verranno portati in Medio Oriente.

