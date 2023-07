Cosa hanno detto i telecronisti RAI dei tuffi? L’elenco delle frasi sessiste e razziste: c’è il provvedimento

Si chiude in bufera per la Rai la giornata odierna dei Mondiali di tuffi 2023 in corso di svolgimento a Fukuoka, Giappone. Nel corso delle telecronache delle gare sincro maschili e femminili disputate oggi (nelle quali abbiamo anche festeggiato la medaglia di bronzo, con annesso pass olimpico a Parigi 2024) delle nostre Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, il duo del servizio pubblico si è macchiato di commenti ai limiti dell’incredibile.

Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi su RaiPlay 2 hanno messo in mostra un campionario di battute sessiste, frasi offensive ai limiti (forse oltre) del razzismo, fino addirittura al body shaming vero e proprio. Per i due giornalisti di RaiSport è arrivata immediata la sospensione da parte del servizio pubblico, dopo una pioggia di lamentele giunte dal pubblico di casa.

Ma, nello specifico, quali sono state le frasi incriminate? Si è passato da un “Fuma bene, fuma sano, fuma pakistano”, passando per un increscioso: “Le olandesi sono grosse. Come la nostra Vittorioso”, facendo riferimento alla tuffatrice azzurra Giulia Vittorioso. “Eh grande eh”, continuano i due telecronisti, fino ad arrivare ad un incredibile: “Tanto a letto sono tutte alte uguali”.

Il livello continua ad abbassarsi. “Questa si chiama Harper, è una suonatrice d’arpa. Come si suona l’arpa? La si…” “La si tocca?”. “La si pizzica”. La deriva continua a peggiorare: “Si la do”. “È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne sono soltanto tre, Si La Do”. E dove?. “Sol Sol Fa”. Frasi allucinanti. Fino alle offese ai cinesi. Durante un tuffo degli azzurri Riccardo Giovannini e Eduard Timbretti Gugiu, infatti, Leonarduzzi ha storpiato il nome da Riccardo a “Liccaldo. I cinesi direbbero così”. Ogni commento è superfluo.

