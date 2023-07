Come sta Filippo Tortu? Arriva il referto medico: gli ultimi aggiornamenti dopo la risonanza

Filippo Tortu si è sottoposto a una risonanza magnetica presso la clinica Columbus di Milano. L’accertamento si era reso necessario dopo quanto successo ieri a Grosseto: l’azzurro era rimasto a lungo a terra a margine della staffetta corsa a Grosseto. Il Campione Olimpico della 4×100 era sceso in pista per disputare la seconda frazione e si era distinto sul primo rettilineo dell’impianto toscano, ma dopo il passaggio di testimone a Lorenzo Patta e il 38.04 valso la qualificazione ai Mondiali aveva esultato troppo e aveva sentito uscire la spalla destra, tanto da farsi fasciare l’arto superiore.

Il dottore Andrea Billi, responsabile medico federale, ha fornito un aggiornamento attraverso i canali federali: “Filippo Tortu ha ha riportato una sub-lussazione della spalla destra. Dopo tre giorni di riposo sarà rivalutata la situazione in vista di un’eventuale partecipazione agli Assoluti di Molfetta“. L’auspicio è che il velocista brianzolo riesca a essere della partita ai Campionati Italiani nel weekend del 28-30 luglio, per poi lanciarsi verso i Mondiali che andranno in scena a Budapest dal 19 al 27 agosto. L’azzurro è infatti un pilastro fondamentale per la staffetta, che si presenterà nella capitale ungherese con grandi ambizioni.

Foto: Lapresse