Come procede il caso Juventus? Le ultime novità, tra rischio multa ed esclusione dalla Conference League

Un’annata interminabile ma soprattutto incerta quella vissuta dalla Juventus nella stagione 2022/23. L’anno calcistico che si è chiuso da diverse settimane ha visto protagonista la Vecchia Signora…in senso negativo. Si è parlato più del club piemontese fuori dal rettangolo di gioco che, magari, per prestazioni memorabili. Tante le udienze che hanno visto la Juve protagonista e, sul finire del campionato di Serie A, la mazzata definitiva. Una penalizzazione di 10 punti arrivata in seguito al lunghissimo caso plusvalenze.

Insomma la voglia di lasciare alle spalle una stagione complessa è tanta, ma anche in estate non ci sarà tregua: la Juventus dovrà fare i contri con la UEFA. La società piemontese, risucchiata al 7° posto dopo il -10, sarebbe qualificata per la prossima Conference League. C’è però un ma. Si tratta di un processo alla Vecchia Signora da parte della UEFA in merito a presunte violazioni del Fair Play finanziario. Ci troviamo attualmente in una fase d’investigazione ma la decisione definitiva si avrà entro la metà del mese attuale, luglio.

Massimiliano Allegri e i suoi insomma, capiranno se le competizioni continentali rimarranno un lontano ricordo solo per quest’anno o addirittura anche per gli anni avvenire, o ancora si tratterà di una “semplice” multa. Si dovrà attendere i ogni caso la fase del dibattimento: solo dopo questo momento e a seguito di attente analisi, la Juventus potrà avere un confronto con il giudice che sta seguendo il caso UEFA. Ma quali sono i possibili scenari? I bianconeri nel 2022 hanno firmato un settlement agreement e dovranno dunque raggiungere determinati obiettivi. Se non dovessero riuscirci, potrebbero ricevere una multa dai 4 ai 23 milioni di euro.

In caso di violazioni troppo gravi però, il giudice potrebbe addirittura dichiarare nullo il settlement agreement. Poi si potrebbe procedere con un’eventuale esclusione dalla Conference League per un anno o, addirittura, l’esclusione dalle manifestazioni continentali potrebbe essere estesa a due o più anni, ma in questo caso la Juventus ricorrerebbe al TAS di Losanna. Risulta ancora prematuro, in ogni caso, capire quale sarà il futuro del club piemontese in Europa.

Foto: LaPresse