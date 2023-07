Come cambia il Mondiale per Club? Il nuovo regolamento e quali squadre italiane possono partecipare

Sarà un Mondiale per club completamente rivoluzionato quello che è stato varato dalla FIFA. Le novità, come vedremo, saranno numerose e corpose. Dal 2024 entrerà in scena una nuova manifestazione (con cadenza annuale) che sostituirà l’attuale format, mentre dal 2025 (una volta ogni 4 anni) la competizione si disputerà addirittura a 32 squadre. Nel 2021 questo nuovo format avrebbe dovuto svolgersi in Cina un’edizione composta da 24 squadre, ma l’edizione era stata cancellata a causa della pandemia di Covid-19.

QUANTE SARANNO LE SQUADRE EUROPEE?

La FIFA, pochi giorni or sono, ha stabilito i criteri d’accesso al nuovo format per le singole confederazioni. Per l’Europa, per esempio, saranno impegnati i campioni della Champions League dal 2021 al 2024, ma anche ulteriori 8 squadre che verranno stabilite per mezzo di una classifica secondo criteri sportivi. 12 nel complesso, quindi.

QUALI SARANNO LE ITALIANE AL VIA?

Sul fronte delle squadre italiane, per esempio, quale sarà la situazione? Sono sicure Chelsea, Real Madrid e Manchester City (campioni delle ultime tre edizioni) quindi seguendo il ranking, dovremmo vedere il Bayern Monaco, PSG e Inter. Ne mancano 5. Al momento la classifica è questa vede in lizza Benfica, Juventus, Porto, Borussia Dortmund e Barcellona, ma tutto potrebbe cambiare. Per quale motivo? In primo luogo ogni campionato non può portare più di due squadre (a meno che non abbia tre o quattro campioni), in secondo luogo la prossima Champions cambierà la classifica. Milan e Napoli, quindi, potranno superare i bianconeri e conquistare l’altro posto italiano in teoria disponibile.

DOVE SI SVOLGERA’ IL TORNEO?

Questo nuovo torneo si giocherà tra giugno e luglio del 2025 negli Stati Uniti che si sono accaparrati l’organizzazione della prima edizione, per cui nello stesso periodo nel quale si disputano i Mondiali riservati alle nazionali, e vedrà le partecipanti suddivise in 8 raggruppamenti da 4 squadre, prima del classico tabellone ad eliminazione diretta che porterà fino alla finale.

LA SUDDIVISIONE DEGLI SLOT PER CONFEDERAZIONI

UEFA (Europa): 12 posti

CONMEBOL (Sud America): 6 posti

AFC (Asia): 4 posti

CAF (Africa): 4 posti

CONCACAF (Centro e Nord America): 4 posti

OFC (Oceania): 1 posto

Paese ospitante: 1 posto

COME CI SI QUALIFICHERA’ ALL’EVENTO

Per le confederazioni con più di 4 slot (Europa e Sud America) si qualificheranno i campioni delle quattro edizioni di Champions League (per cui Chelsea e Real Madrid sono già iscritte) e Copa Libertadores, mentre le squadre aggiuntive saranno determinate da una classifica per club basata sullo stesso periodo. Per le confederazioni con 4 slot (Asia, Africa, Centro e Nord America) avanzeranno i campioni delle precedenti quattro edizioni di AFC Champions League, CAF Champions League e CONCACAF Champions League. Per le confederazioni con un solo slot, quindi l’Oceania, sarà al via il club con il punteggio più alto tra i campioni della OFC Champions League.

