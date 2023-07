Come cambia il Milan senza Paolo Maldini? Gli scenari di calciomercato e le ultime trattative

Salutati Paolo Maldini e Frederic Massara, il mercato del Milan è passato nelle mani dell’ad Giorgio Furlani, del capo dell’area scouting Geoffrey Moncada cui si aggiunge il ds Antonio D’Ottavio.

Sono tre i colpi già ufficiali in casa rossonera, due dei quali a parametro zero: il portiere Marco Sportiello che arriva dall’Atalanta e l’ala destra Luka Romero ex Lazio.

Entrambi i giocatori arrivano a Milano però non per ricoprire un ruolo da protagonista: l’estremo difensore sarà il vice Mike Maignan, mentre l’argentino dovrebbe partire indietro nelle gerarchie di Stefano Pioli.

Anche perché è proprio il reparto offensivo, che ha visto anche l’addio di Zlatan Ibrahimovic e di Brahim Diaz, ad essere attenzionato in modo particolare dagli uomini mercato rossoneri.

Adama Traoré è un altro svincolato che interessa, mentre sembra tutto fatto per l’arrivo di Christian Pulisic dal Chelsea. Occhi anche su Samuel Chukwueze del Villareal come esterno.

Nello slot di prima punta, con Divock Origi che non ha convinto, gli obiettivi sono Gianluca Scamacca e Alvaro Morata.

Non è ancora scemato, invece, l’interesse per Daichi Kamada, trequartista svincolatosi dall’Eintracht Francoforte, mentre si continua a trattare per il centrocampista dell’AZ Alkmaar Tijjani Reijnder.

Sempre a centrocampo, e questo è un colpo già ufficiale, l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek, prelevato dal Chelsea dopo che i rossoneri hanno ceduto Sandro Tonali al Newcastle riequilibrando a livello numerico la mediana.

