Classifica Nations League volley 2023: l’Italia chiude al 4° posto e scopre l’avversaria nei quarti

L’Italia ha concluso la fase preliminare della Nations League 2023 di volley maschile con all’attivo 9 vittorie (26 punti) in 12 partite disputate. I Campioni del Mondo si sono ampiamente distinti nel corso delle ultime settimane e si sono qualificati con pieno merito alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. La nostra Nazionale tornerà in scena tra una decina di giorni a Gdansk (Polonia) per disputare la fase a eliminazione diretta, che scatterà con i quarti di finale.

L’Italia ha chiuso la fase preliminare al quarto posto e affronterà l’Argentina nei quarti di finale, o mercoledì 19 o giovedì 20 luglio. A definire il tabellone, con i relativi incroci e accoppiamenti, è la classifica finale e gli azzurri se la dovranno vedere contro la quinta forza del torneo. L’ipotetica semifinale sarebbe contro la vincente della sfida tra la prima e l’ottava (verosimilmente USA-Francia/Serbia). Di seguito la classifica generale della Nations League 2023 di volley maschile.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY 2023

1. Giappone 10 vittorie (27 punti), 12 partite disputate

2. Polonia 10 vittorie (25 punti), 12 partite disputate

3. USA 9 vittorie (28 punti), 11 partite disputate

4. Italia 9 vittorie (26 punti: quoziente set 1.866), 12 partite disputate

5. Argentina 9 vittorie (26 punti: quoziente set 1.777), 12 partite disputate

6. Brasile 8 vittorie (25 punti: quoziente set 1.666), 12 partite disputate

7. Slovenia 8 vittorie (25 punti: quoziente set 1.588), 12 partite disputate

8. Serbia 6 vittorie (16 punti), 12 partite disputate

9. Paesi Bassi 5 vittorie (17 punti), 12 partite disputate

10. Francia 5 vittorie (15 punti), 11 partite disputate

11. Germania 3 vittorie (10 punti), 11 partite disputate

12. Canada 2 vittorie (9 punti), 12 partite disputate

13. Iran 2 vittorie (10 punti), 11 partite disputate

14. Bulgaria 2 vittorie (8 punti), 11 partite disputate

15. Cuba 2 vittorie (6 punti), 11 partite disputate

16. Cina 2 vittorie (6 punti), 12 partite disputate

Ultime partite da giocare: USA-Bulgaria, Francia-Germania, Cuba-Iran

Foto: FIVB