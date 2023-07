Ciclismo, Vincenzo Nibali riceve la laurea honoris causa

Da oggi chiamatelo Dr. Nibali. Proprio così. Il fuoriclasse del ciclismo ha ricevuto ieri la Laurea Honoris causa in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate“ conferitagli dall’Università Degli Studi di Messina in una davvero fascinosa cerimonia andata in scena presso lo scenario mozzafiato del Teatro Antico di Taormina, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Ateneo peloritano Salvatore Cuzzocrea.

Un’emozione indescrivibile quella dello squalo che ha realizzato un altro sogno dopo aver incantato il mondo in sella alla sua bici, trionfando per due volte al Giro D’Italia, una volta al Tour De France e alla Vuelta.

“Ieri è stata una giornata unica ed emozionante –ha scritto Vincenzo Nibali su Instagram – Al Teatro Antico di Taormina mi è stata conferita la Laurea Magistrale honoris causa in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate” da parte dell’Università di Messina nella persona del magnifico rettore Dott Salvatore Cuzzocrea.

Da vero Campione poi Nibali non ha risparmiato un pensiero anche per i giovani laureandi: “Un riconoscimento che porterò sempre con me. Grazie al prof Daniele Bruschetta, all’Università di Messina e ai giovani laureandi consiglio di inseguire sempre i propri obiettivi e i propri sogni“.

Foto: LaPresse