Ciclismo: Lidl-Trek, per il 2024 si pensa a Milan, Consonni e Bagioli

Una Lidl-Trek in “salsa italiana”. In vista del 2024, la formazione ciclistica diretta da Luca Guercilena potrebbe compiere diverse operazioni in entrata a tinte tricolori. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport infatti, i nomi di Jonathan Milan, Simone Consonni e Andrea Bagioli sarebbero quelli più caldi per approdare in maglia multicolor.

Un giovane talento dalla Baharain Victorious e due figure esperte, rispettivamente dalla Cofidis e dalla Soudal-Quick Step: profili interessanti sotto diversi punti di vista, in un roster però che vuole anche puntare ai “big”.

Sulla lista della Lidl-Trek infatti è finito Tao Geoghegan Hart, che potrebbe l’anno prossimo essere l’uomo di punta della squadra statunitense, senza dimenticare infine la volontà di rinnovare il contratto in essere al francese Tony Gallopin. Nelle prossime settimane sono quindi attesi nuovi e interessanti sviluppi in merito ai rumors che agitano il gruppo.