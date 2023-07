Ciclismo, Domenico Pozzovivo infortunato: cos’è successo alla Vuelta Castilla y Leon, ricovero in ospedale

La sfortuna perseguita Domenico Pozzovivo. Il lucano è caduto nel corso della prima tappa della Vuelta a Castilla y Leon e si è ritirato. In occasione dell’incidente il 40enne ha riportato una frattura costale e un piccolo pneumotorace da trauma. L’alfiere della Israel-Premier Tech è stato ricoverato in ospedale per il drenaggio polmonare e ora dovrà restare fermo per alcune settimane. L’entità del periodo di stop è ancora da definire con precisione dallo staff medico della formazione israeliana.

Domenico Pozzovivo non gareggiava dallo scorso 24 giugno, quando fu 14° ai Campionati Italiani. Durante questa stagione si era ritirato al Giro d’Italia prima della decima tappa, poi era stato quinto in classifica generale alla Route d’Occitanie. In carriera vanta tre vittorie da professionista. L’auspicio è di vederlo ancora in gara nel finale di stagione e che possa prolungare la propria attività agonistica nonostante sia ormai entrato negli -anta.

Foto: Lapresse