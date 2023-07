Chi sono Sylla e Bibishkov? I nuovi giovani della Juventus, costi cartellini e stipendio. E Turco saluta…

C’è fermento all’interno della Juventus Next Gen e, più nel complesso, nelle giovanili bianconere. Diversi movimenti di mercato stanno andando a riscrivere la rosa della Primavera, della squadra che milita in Lega Pro e, non ultimo, alcuni elementi stanno iniziando a farsi largo anche in ottica prima squadra, con mister Max Allegri che potrebbe fare esordire alcuni nuovi “gioiellini” nel corso della Serie A 2023-2024.

Iniziamo dalla prima notizia, quella che è giunta nella serata di ieri. Nicolò Turco lascia la Juventus e viene acquistato a titolo definitivo dal Red Bull Salisburgo. La compagine austriaca, sempre molto attenta ai giovani (non dimentichiamo che fu lei a lanciare nel grande calcio europeo Erling Haaland prima del suo passaggio al Borussia Dortmund) ha versato nelle casse bianconere un assegno da 4 milioni di euro.

Nell’accordo per portare l’attaccante che ha appena vinto il titolo europeo Under 19 con l’Italia, il club torinese si è riservato anche un 20% in caso di futura rivendita del giocatore classe 2004. Un movimento che ha sorpreso parecchio, ma che si può spiegare con il fatto che una offerta simile per un calciatore di 19 anni, nel 2023, sia pressochè irrinunciabile.

Con Turco che esce, si segnalano due arrivi alla Continassa. A Torino, infatti, è sbarcato Idris Amara Sylla, centrocampista francese classe 2007 proveniente dalla Polisportiva Jeanne d’Arc de Drancy. Vedremo se il giovane prospetto inizierà dall’Under 17, oppure sarà già protagonista in Primavera. Inizierà, invece, dall’Under 17, l’attaccante bulgaro Marsel Bibishkov. Punta centrale di peso (altezza 190 cm) arriva dalla TFC Academy in Canada, dopo aver mosso i primi passi nella DIT Sofia. Negli ultimi anni Matteo Tognozzi e il suo staff non hanno sbagliato un colpo a livello giovanile, come si è visto anche con gli esordi in Serie A dei vari Soulè, Barrenechea, Iling Junior e molti altri. Sarà il caso anche dei due nuovi arrivati?

Foto: LaPresse