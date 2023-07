Chi è Tijjani Reijnders, la nuova fantasia del Milan: rinforzo a centrocampo, costo del cartellino e stipendio

Il Milan deve rifarsi il centrocampo dopo l’addio di Sandro Tonali. Con il giocatore della Nazionale approdato al Newcastle e l’infortunio di Ismael Bennacer, c’è bisogno di quantità e qualità per poter portare la squadra di Pioli al salto di qualità. Dopo l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek, i rossoneri stano per mettere le mani su Tijjani Reijnders.

25 anni da compiere il prossimo 19 luglio, Reijnders è un prototipo del centrocampista bravissimo in entrambe le fasi, che può utilizzare i suoi 185 centimetri per recuperare il pallone dai piedi degli avversari e di inventare per sé e i propri compagni: nell’ultima stagione, nelle 54 partite complessive giocate, ha segnato 7 reti e distribuito 12 assist.

Proprio per queste caratteristiche, si sposa perfettamente con il Milan di Pioli. Può essere schierato indifferentemente come mediano avanti alla difesa in un centrocampo a tre, da vero e proprio playmaker, o anche come centrale nel 4-2-3-1. Un tuttofare per il Milan, che sta spingendo per averlo al più presto.

L’AZ Alkmaar rimane però fermo nella sua valutazione di 25 milioni di euro fissi, mentre il Milan si è spinto al momento a 16 milioni di parte fissa e tre di bonus, come riferito dal DS olandese Max Huiberts. Ora i rossoneri studiano la possibile controfferta, salendo a 20 milioni più cinque di bonus; tutto fatto invece con il calciatore, che ha già detto sì a un contratto quinquennale da 1,7 milioni di euro a stagione.

