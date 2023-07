Chi affronterà Berrettini al prossimo turno a Wimbledon? C’è un precedente doloroso da cancellare

Matteo Berrettini ha vinto l’infinito derby contro Lorenzo Sonego, perdurato per tre giorni a Wimbledon 2023 a causa della pioggia che ha scombussolato il programma del terzo Slam della stagione. Il tennista romano si è imposto in quattro set contro il piemontese: il finalista del 2021 aveva perso il primo set al tie-break prima dell’interruzione, poi ieri aveva vinto secondo e terzo parziale prima di una nuova sosta, oggi alla ripresa ha chiuso i conti con un nitido 6-3 e si è così meritato di proseguire la propria avventura sull’erba britannica.

Matteo Berrettini sta cercando di risalire la china dopo un inizio di stagione molto difficile e sulla superficie prediletta potrebbe davvero ritrovare il guizzo dei giorni migliori. L’attuale numero 38 del ranking ATP se la dovrà ora vedere contro l’australiano Alex de Minaur, numero 17 al mondo che ha avuto la meglio per 3-1 sul poco quotato belga Coppejans. L’azzurro ha tutte le carte in regola per battere l’oceanico, ma si preannuncia un confronto particolarmente rognoso e ostico.

I precedenti sono in perfetta parità (1-1). Matteo Berrettini vinse la semifinale del Queen’s nel 2021 con il punteggio di 6-4, 6-4 e poi conquistò il trofeo. De Minaur si impose invece alla ATP Cup 2022 in 6-3, 7-6(4), evento per Nazionali che precede gli Australian Open. Proprio il ricordo dell’ultimo testa a testa deve essere cancellato in palio la qualificazione al terzo turno, da disputare verosimilmente contro il tedesco Alexander Zverev (che dovrà comunque superare il qualificato olandese Brouwer e il lucky loser giapponese Watanuki), poi a seguire ci sarebbe l’ipotetico ottavo di finale contro Carlos Alcaraz…

Foto: Lapresse