Chi affronta l’Italia in semifinale agli Europei Under 19? Quando si gioca: avversaria, data, programma, orario, tv e streaming

L’Italia di Alberto Bollini, da pochissimi istanti, ha raggiunto un grandissimo obiettivo. I giovani azzurri infatti hanno staccato il pass per la semifinale degli Europei Under 19. Un risultato certamente non indifferente che ha lanciato la nostra Nazionale tra le prime quattro squadre del torneo continentale. Quest’oggi, a partire dalle ore 18.00, Esposito e compagni hanno affrontato la Polonia in una gara da dentro o fuori: e con carattere, gli azzurrini, sono riusciti ad avanzare nella manifestazione.

La partita si è messa subito in salita nonostante un grande avvio dell’Italia. I polacchi infatti, all’8′ minuto, hanno sbloccato il match con la rete di Strzalek. Una mazzata pesante per i ragazzi di Bollini che, però, non hanno mollato e pian piano sono saliti in cattedra. Non a caso al 34esimo è arrivato il pareggio italiano: strepitosa azione solitaria di Vignato che, incontenibile, una volta arrivato sul fondo, ha messo il pallone in mezzo e ha trovato Hasa tutto solo. Sfera spinta dentro e 1-1.

Nella ripresa la partita ha vissuto di sprazzi e le azioni realmente interessanti sono arrivate solamente nel finale. Ma la Polonia non è riuscita a reagire, merito di una grande Italia, che ha imbrigliato bene l’undici di mister Marcin Brosz ed è approdata in semifinale. La prossima partita di Bollini e i suoi si giocherà giovedì 13 luglio a partire dalle ore 21.00. L’avversario, però, è ancora da definire. Bisognerà attendere, domani, il risultato di Spagna-Norvegia e dunque la prima classificata del Gruppo B. Se le giovani Furie Rosse dovessero vincere o pareggiare, affronterebbero l’Italia. Se a vincere dovessero essere i norvegesi proprio contro gli spagnoli, troverebbero in semifinale gli azzurri.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA/NORVEGIA (13 LUGLIO)

Giovedì 13 luglio

Ore 21.00 Italia-Spagna/Norvegia – Diretta tv su Canale Rai (ancora da definire). Diretta streaming su Rai Play e UEFA.tv. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA/NORVEGIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Italia-Spagna/Norvegia:

Diretta tv: Canale Rai (ancora da definire).

Canale Rai (ancora da definire). Diretta streaming: Rai Play, UEFA.tv.

Rai Play, UEFA.tv. Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse