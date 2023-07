Canoa velocità, Mondiali J/U23 Auronzo 2023: tre medaglie per l’Italia nell’ultima giornata

Nell’ultima giornata di finali dei Mondiali J/U23 2023 di canoa velocità, in corso ad Auronzo di Cadore, arrivano altre tre medaglie per l’Italia: gli azzurrini chiudono al terzo posto nel medagliere generale, ma sono secondi nella categoria Junior e quinti tra gli Under 23.

Nel C1 500 Junior maschile oro e titolo iridato di categoria per Marco Tontodonati (CUS Torino), che vince con il tempo di 1.51.26, andando a precedere il magiaro Istvan Juhasz, secondo in 1.51.83, ed il moldavo Mihail Culceac, terzo in 1.52.16.

Nel C1 5000 Junior maschile lo stesso Marco Tontodonati (CUS Torino) si mette al collo l’argento con il crono di 27.32.98, battuto soltanto dall’ucraino Mykyta Tessa, oro in 27.19.42. Bronzo per il transalpino Tom Derrey, terzo in 27.53.15.

Nel C1 500 Under 23 maschile arriva il bronzo di Gabriele Casadei (Fiamme Oro), terzo con il tempo di 1.48.41. Oro e titolo iridato di categoria per il brasiliano Filipe Vieira, primo in 1.47.12, argento per il ceco Jiri Minarik, secondo in 1.48.03.

Foto: comunicato stampa Federcanoa