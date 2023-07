Calendario Verona Serie A: date e programma di tutte le partite, le avversarie giornata per giornata

Lo spareggio salvezza con lo Spezia, così come le vacanze, sono oramai un lontano ricordo per l’Hellas Verona. Gli scaligeri infatti, dall’11 luglio sono ritornati ufficialmente a lavoro per preparare la stagione che verrà: la stagione di Serie A 2023/2024. I gialloblù dopo un campionato avvincente e ripreso nelle ultime giornate, parteciperanno ancora alla massima serie ed esordiranno proprio tra 37 giorni: sabato 19 agosto a partire dalle ore 18.30 al Castellani di Empoli.

In ogni caso, in questo momento, il Verona sta affrontando il ritiro pre-campionato, che è iniziato l’11 luglio e terminerà solamente il 23 luglio. Gli allenamenti si svolgeranno a Primiero San Martino di Castrozza, località in provincia di Trento. Il lavoro sarà lunghissimo da svolgere per preparare al meglio la prossima annata. Saranno diverse anche le amichevoli estive: la prima si terrà il 16 luglio contro l’US Primiero, società dilettantistica.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Dopo giocherà con la Top 22 Dilettanti Verona. E, in seguito, sarà duello con la Virtus Verona, compagine di Serie C. Da qualche giorno è stato reso noto invece, il calendario di Serie A che comprende, ovviamente, anche tutte le 38 gare del Verona. Ecco di seguito le squadre avversarie, giornata per giornata, degli scaligeri.

CALENDARIO VERONA SERIE A 2023/2024

Giornata 1

19/08/23

Ore 18.30 – Empoli-Hellas Verona

Giornata 2

26/08

20.45 – Hellas Verona-Roma

Giornata 3

01/09

18.30 – Sassuolo-Hellas Verona

Giornata 4

18/09

20.45 – Hellas Verona-Bologna

Giornata 5

23/09

Milan-Hellas Verona

Giornata 6

26/09

Hellas Verona-Atalanta

Giornata 7

30/09

Torino-Hellas Verona

Giornata 8

07/10

Frosinone-Hellas Verona

Giornata 9

22/10

Hellas Verona-Napoli

Giornata 10

29/10

Juventus-Hellas Verona

Giornata 11

05/11

Hellas Verona-Monza

Giornata 12

12/11

Genoa-Hellas Verona

Giornata 13

26/11

Hellas Verona-Lecce

Giornata 14

03/12

Udinese-Hellas Verona

Giornata 15

10/12

Hellas Verona-Lazio

Giornata 16

17/12

Fiorentina-Hellas Verona

Giornata 17

23/12

Hellas Verona-Cagliari

Giornata 18

30/12

Hellas Verona-Salernitana

Giornata 19

07/01/24

Inter-Hellas Verona

Giornata 20

14/01

Hellas Verona-Empoli

Giornata 21

21/01

Roma-Hellas Verona

Giornata 22

28/01

Hellas Verona-Frosinone

Giornata 23

04/02

Napoli-Hellas Verona

Giornata 24

11/02

Monza-Hellas Verona

Giornata 25

18/02

Hellas Verona-Juventus

Giornata 26

25/02

Bologna-Hellas Verona

Giornata 27

03/03

Hellas Verona-Sassuolo

Giornata 28

10/03

Lecce-Hellas Verona

Giornata 29

17/03

Hellas Verona-Milan

Giornata 30

30/04

Cagliari-Hellas Verona

Giornata 31

07/04

Hellas Verona-Genoa

Giornata 32

14/04

Atalanta-Hellas Verona

Giornata 33

21/04

Hellas Verona-Udinese

Giornata 34

28/04

Lazio-Hellas Verona

Giornata 35

05/05

Hellas Verona-Fiorentina

Giornata 36

12/05

Hellas Verona-Torino

Giornata 37

19/05

Salernitana-Hellas Verona

Giornata 38

26/05

Hellas Verona-Inter

Foto: LaPresse