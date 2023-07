Calendario tuffi, Mondiali 2023: orari 21 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, venerdì luglio, andrà in scena l’ottava giornata dei tuffi nei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata prestigiosa non solo per le medaglie in palio, ma anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come da regolamento, finalisti e finaliste delle gare individuali e le prime tre coppie del syncro, ovvero quelle che conquisteranno le medaglie, otterranno il pass per la rassegna a Cinque Cerchi.

Fari puntati sulla gara del trampolino tre metri donne dove Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi saranno in Finale, in cerca di un piazzamento di grande prestigio. Dopo il percorso logorante di fase eliminatoria e semifinali, le nostre portacolori vorranno chiudere nel migliore dei modi, ben sapendo che il podio sia fuori dalla loro portata.

Saranno, invece, all’inizio della loro avventura dalla piattaforma Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini, che cercheranno di entrare nell’atto conclusivo e quindi di qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi, come fatto da Bertocchi in Giappone, dal momento che Pellacani già era in possesso del pass a Cinque Cerchi.

La sesta giornata dei Mondiali di tuffi a Fukuoka (Giappone) sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-6.

CALENDARIO MONDIALI TUFFI 2023

Venerdì 21 luglio (Orari italiani)

ore 2.00 Preliminari piattaforma uomini (Andreas Sargent Larsen, Riccardo Giovannini)

ore 8.30 Semifinale piattaforma uomini

ore 11.00 Finale 3m donne (Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

