Calendario Torino Serie A: date e programma di tutte le partite, le avversarie giornata per giornata

Il Torino di Ivan Juric, da appena due giorni, è tornato a lavoro. La formazione granata, dopo il periodo di relax, ha ripreso a lavorare e lo farà da qui a fine luglio e poi sino all’esordio in campionato con il Cagliari il 21 agosto. I granata lavoreranno sodo per portare avanti una buona stagione, come quella che si è conclusa da diverse settimane. E qualche giorno fa, con un sorteggio, è stato annunciato il calendario per la prossima Serie A di tutte le squadre, compreso il Toro.

Tutti i giocatori del Torino sono rientrati dalle vacanze, ufficialmente, da due giorni, dal 10 luglio e si sono recati al Filadelfia. Questa prima settimana sarà dedicata ai controlli medici di rito e anche ai primi allenamenti, e poi si partirà definitivamente per il ritiro. La sede del ritiro pre-stagione del Torino è quella di Pinzolo. La località trentina ospiterà il club piemontese dal 17 luglio fino al 29 luglio.

L’esordio, lunedì 21 agosto a partire dalle ore 18.30, sarà con la neopromossa Cagliari, mentre la seconda a San Siro con il Milan. Il primo derby contro la Juventus, invece, andrà in scena all’ottava giornata: domenica 8 ottobre. Non mancano poi le grandi partite con Lazio, Roma, Napoli e Inter. Ma ecco di seguito il calendario completo del Torino per la prossima Serie A, quella 2023-2024.

CALENDARIO TORINO SERIE A 2023-2024

1° Giornata

Lunedì 21 agosto

Ore 18.30 TORINO-CAGLIARI

2° Giornata

Sabato 26 agosto

Ore 20.45 MILAN-TORINO

3° Giornata

Domenica 3 settembre

Ore 18.30 TORINO-GENOA

4° Giornata

Lunedì 18 settembre

Ore 18.30 SALERNITANA-TORINO

5° Giornata

Domenica 24 settembre

TORINO-ROMA

6° Giornata

Mercoledì 27 settembre

LAZIO-TORINO

7° Giornata

Domenica 1 ottobre

TORINO-VERONA

8° Giornata

Domenica 8 ottobre

JUVENTUS-TORINO

9° Giornata

Domenica 22 ottobre

TORINO-INTER

10° Giornata

Domenica 29 ottobre

LECCE-TORINO

11° Giornata

Domenica 5 novembre

TORINO-SASSUOLO

12° Giornata

Domenica 12 novembre

MONZA-TORINO

13° Giornata

Domenica 26 novembre

BOLOGNA-TORINO

14° Giornata

Domenica 3 dicembre

TORINO-ATALANTA

15° Giornata

Domenica 10 dicembre

FROSINONE-TORINO

16° Giornata

Domenica 17 dicembre

TORINO-EMPOLI

17° Giornata

Domenica 24 dicembre

TORINO-UDINESE

18° Giornata

Domenica 31 dicembre

FIORENTINA-TORINO

19° Giornata

Domenica 7 gennaio

TORINO-NAPOLI

20° Giornata

Domenica 14 gennaio

GENOA-TORINO

21° Giornata

Domenica 21 gennaio

TORINO-LAZIO

22° Giornata

Domenica 28 gennaio

CAGLIARI-TORINO

23° Giornata

Domenica 4 febbraio

TORINO-SALERNITANA

24° Giornata

Domenica 11 febbraio

SASSUOLO-TORINO

25° Giornata

Domenica 18 febbraio

TORINO-LECCE

26° Giornata

Domenica 25 febbraio

ROMA-TORINO

27° Giornata

Domenica 3 marzo

TORINO-FIORENTINA

28° Giornata

Domenica 10 marzo

NAPOLI-TORINO

29° Giornata

Domenica 17 marzo

UDINESE-TORINO

30° Giornata

Domenica 31 marzo

TORINO-MONZA

31° Giornata

Domenica 7 aprile

EMPOLI-TORINO

32° Giornata

Domenica 14 aprile

TORINO-JUVENTUS

33° Giornata

Domenica 21 aprile

TORINO-FROSINONE

34° Giornata

Domenica 28 aprile

INTER-TORINO

35° Giornata

Domenica 5 maggio

TORINO-BOLOGNA

36° Giornata

Domenica 12 maggio

VERONA-TORINO

37° Giornata

Domenica 19 maggio

TORINO-MILAN

38° Giornata

Domenica 26 maggio

ATALANTA-TORINO

Foto: LaPresse