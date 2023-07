Calendario nuoto di fondo, Mondiali 2023: orari 18 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Terza giornata di gare dei Mondiali di nuoto di fondo al Seaside Momochi Bech Park di Fukuoka, con l’Italia che va ancora a caccia di una medaglia dopo che nelle due gare sui 10 chilometri non si sono ottenuti risultati. Nella notte del 18 luglio si nuoterà sulla mezza distanza, di 5 chilometri.

Alle 3.00 la gara maschile, che conferma il duo Gregorio Paltrinieri-Domenico Acerenza al via. I due non sono riusciti a tenere il ritmo di Florian Wellbrock chiudendo rispettivamente al quinto ed al quarto posto, ben poco pensando alla doppietta iridata di solo un anno fa. Si cambia invece in ambito femminile, con Rachele Bruni e Barbara Pozzobon a rappresentare l’Italia.

I Mondiali di nuoto di fondo a Fukuoka (Giappone) saranno trasmessi in diretta televisiva da Rai2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma iridato.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO DI FONDO 2023

Martedì 18 luglio (Orari italiani)

01.00 5 km femminile (Rachele Bruni, Barbara Pozzobon)

03.00 5 km maschile (Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza)

