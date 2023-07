Calendario Mondiali tuffi grandi altezze 2023: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Non solo i tuffi in piscina, in programma da venerdì 14 a sabato 22 luglio, a Fukuoka ci sarà anche il grande spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze. I Mondiali cominceranno martedì 25 luglio e termineranno giovedì 27.

Si gareggia sia al femminile (individuale dai 20 metri) sia al maschile (individuale dai 27 metri). Tra gli uomini non ci sarà Alessandro De Rose, bronzo agli ultimi europei, che ha deciso di prendersi un anno di pausa e sta aiutando anche i più giovani ad emergere a livello internazionale.

Tra gli uomini saranno in gara il 19enne Andrea Barnabà ed il 22enne Davide Baraldi, mentre in campo femminile ci sarà un’altra giovanissima come Elisa Cosetti (21 anni).

Di seguito il programma dettagliato, tutti gli orari, il calendario completo, il palinsesto tv/streaming dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze a Fukuoka, che saranno in programma dal 25 al 27 luglio. Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport ed in streaming su Rai Play.

PROGRAMMA TUFFI GRANDI ALTEZZE MONDIALI 2023

Martedì 25 Luglio

ore 4.30 Round 1-2 donne

ore 7.00 Round 1-2 uomini

Mercoledì 26 Luglio

ore 5.00 Round 3-4 donne

Giovedì 27 Luglio

ore 5.00 Round 3-4 uomini

TUFFI GRANDI ALTEZZE MONDIALI 2023: COME VEDERLE LE GARE IN TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai Sport +HD

DIRETTA STREAMING – Rai Play 2

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.