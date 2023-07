Calendario Mondiali nuoto artistico 2023: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Dal 14 luglio prenderanno il via a Fukuoka i Mondiali di nuoto; ad infiammare l’attesa dal primo giorno fino al 22 di luglio ci sarà il nuoto artistico presso il Marine Messe Hall A della città giapponese, con undici ori da assegnare.

L’Italia di Patrizia Giallombardo dovrà fare a meno di Giorgio Minisini, che ha subito un intervento chirurgico a causa della lesione completa del menisco interno del ginocchio sinistro. Dunque gli azzurri perdono una sicura coppia da medaglia con Lucrezia Ruggiero nelle due prove di duo misto.

Selezione azzurra composta dunque esclusivamente da donne, con Linda Cerruti a fare da capofila accompagnata da Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Mancino, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Susanna Pedotti, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Sophie Tabbani, Giulia Vernice, Francesca Zunino.

Questo il programma completo dei Mondiali di nuoto artistico, ricordiamo che gli orari segnati sono quelli italiani poiché ci sono sette ore di differenza tra il Bel Paese e Fukuoka. Le gare verranno trasmesse in diretta televisiva in abbonamento sui canali di Sky Sport e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Sky Go e Now in abbonamento e su Rai Play in chiaro.

MONDIALI NUOTO ARTISTICO 2023, IL CALENDARIO

14 luglio (orari italiani)

2.00 Singolo tecnico donne

5.00 Singolo tecnico uomini

8.00 Doppio tecnico gruppo B

10.50 Doppio tecnico gruppo A

15 luglio

3.00 Routine acrobatica

7.00 Doppio misto tecnico

12.30 Finale singolo tecnico donne

16 luglio

3.00 Prova tecnica a squadre

9.30 Finale doppio misto tecnico

12.30 Finale doppio tecnico

17 luglio

2.00 Singolo libero donne

7.00 Finale singolo tecnico uomini

12.30 Finale routine acrobatica

18 luglio

2.00 Doppio libero gruppo B

5.00 Doppio libero gruppo A

8.00 Singolo libero uomini

12.30 Finale prova tecnica a squadre

19 luglio

9.30 Finale singolo libero uomini

12.30 Finale singolo libero donne

20 luglio

3.00 Prova libera a squadre

12.40 Finale doppio libero

21 luglio

3.00 Doppio misto libero

12.30 Finale prova libera a squadre

22 luglio

3.00 Finale doppio libero misto

MONDIALI NUOTO ARTISTICO 2023, DOVE VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Due, RaiSport (in chiaro), Sky Sport Summer (201 Sky, in abbonamento)

Diretta streaming: SkyGo, Now (in abbonamento), RaiPlay (in chiaro)

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse