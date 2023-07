Calendario Mondiali nuoto 2023 domani: orari 25 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, martedì 25, andrà in scena la terza giornata dei Mondiali di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Nell’impianto nipponico assisteremo a giorni di gare particolarmente intensi nei quali l’Italia cercherà di recitare un ruolo da protagonista per puntare a confermare anche solo in parte quanto fatto l’anno scorso a Budapest (Ungheria).

Fari puntati sulle batterie dei 50 rana uomini dove la coppia formata da Nicolò Martinenghi e da Simone Cerasuolo andrà a caccia di soddisfazioni in un contesto complicato, in cui soprattutto la Cina spinge decisamente forte. Nei 200 delfino uomini, orfani di Kristof Milak, Alberto Razzetti e Federico Burdisso tenteranno di stupire in un contesto di gara nel quale il francese Leon Marchand può recitare il ruolo del primattore.

Assisteremo poi all’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, dopo le fatiche delle acque libere, che hanno portato a Paltrinieri un argento nella 5 km e un oro nella staffetta mista. Una sfida molto difficile per il carpigiano, costretto a confortarsi anche contro chi nelle acque libere è andato particolarmente forte, ovvero il tedesco Florian Wellbrock. Giusto citare anche Luca De Tullio, che affronterà per la prima volta una rassegna iridata.

La terza giornata dei Mondiali di nuoto 2023 in corsia sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai2 HD e Sky Sport Summer (201) per quanto riguarda le batterie, mentre semifinali e finali saranno coperte dalle 13.00 alle 13.30 da RaiSport HD e dalle 13.30 fino al termine da Rai 2 HD. Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204) trasmetteranno penultimi e ultimi atti del day-3. In streaming sarà possibile seguire su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2023

Martedì 25 luglio (orari italiani)

Batterie

03:32 50 rana uomini (MARTINENGHI Nicolò, CERASUOLO Simone)

03:47 200 stile libero donne

04:13 200 farfalla uomini (RAZZETTI Alberto, BURDISSO Federico)

04:32 800 stile libero uomini (PALTRINIERI Gregorio, de TULLIO Luca)

Finali e semifinali

13:02 200 stile libero uomini – finale

13:10 1500 stile libero donne – finale

13:34 50 rana uomini – semifinali

13:51 100 dorso donne – finale

13:59 100 dorso uomini – finale

14:13 200 stile libero donne – semifinali

14:33 200 farfalla uomini – semifinali

14:45 100 rana donne – finale

MONDIALI NUOTO 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: batterie su Rai2 HD e su Sky Sport Summer (201); semifinali e finali dalle 13.00 su RaiSport HD e dalle 13.30 su Rai2 HD, dalle 13.00 su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: SkyGo, NOW e RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse