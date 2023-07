Calendario Lecce Serie A: date e programma di tutte le partite, le avversarie giornata per giornata

Una Salernitana ambiziosa e in cerca di record. In Serie A per il terzo anno consecutivo, la compagine del patron Iervolino vuole fare un passo avanti verso le zone più nobili di classifica e per questo ha scelto di dare continuità con la permanenza in panchina di Paulo Sousa e il riscatto di Boulaye Dia.

Il debutto vedrà immediatamente un big match, poiché si terrà a battesimo la Roma di José Mourinho, ma dalla seconda giornata fino a tutto settembre il calendario offre match possibili fino alla sfida con l’Inter di inizio ottobre. Derby col Napoli previsto all’Arechi il 5 novembre, all’undicesima giornata, mentre la chiusura del girone di andata ci sarà un ciclo assai impegnativo con Atalanta, Milan e Juventus tra sedicesima e diciannovesima giornata.

Girone di ritorno che si riapre con l’altro derby campano, stavolta al Diego Armando Maradona, con la Roma che sarà poi ospite all’Arechi due settimane dopo. Big match poi abbastanza distribuiti con l’Inter alla venticinquesima giornata, ma dalla nelle ultime sette partite altro ciclo tremendo con Lazio, Fiorentina, Atalanta, Juventus e Milan.

SALERNITANA, IL CALENDARIO DEL 2023/24

ROMA-SALERNITANA 20 AGOSTO SALERNITANA–UDINESE 27 AGOSTO LECCE-SALERNITANA 3 SETTEMBRE SALERNITANA-TORINO 17 SETTEMBRE SALERNITANA-FROSINONE 24 SETTEMBRE EMPOLI-SALERNITANA 27 SETTEMBRE SALERNITANA-INTER 1 OTTOBRE MONZA–SALERNITANA 8 OTTOBRE SALERNITANA–CAGLIARI 22 OTTOBRE GENOA-SALERNITANA 29 OTTOBRE SALERNITANA-NAPOLI 5 NOVEMBRE SASSUOLO-SALERNITANA 12 NOVEMBRE SALERNITANA-LAZIO 26 NOVEMBRE FIORENTINA-SALERNITANA 3 DICEMBRE SALERNITANA-BOLOGNA 10 DICEMBRE ATALANTA-SALERNITANA 17 DICEMBRE SALERNITANA-MILAN 23 DICEMBRE HELLAS VERONA-SALERNITANA 30 DICEMBRE SALERNITANA-JUVENTUS 7 GENNAIO NAPOLI–SALERNITANA 14 GENNAIO SALERNITANA–GENOA 21 GENNAIO SALERNITANA-ROMA 28 GENNAIO TORINO–SALERNITANA 4 FEBBRAIO SALERNITANA-EMPOLI 11 FEBBRAIO INTER-SALERNITANA 18 FEBBRAIO SALERNITANA-MONZA 25 FEBBRAIO UDINESE-SALERNITANA 3 MARZO CAGLIARI–SALERNITANA 10 MARZO SALERNITANA–LECCE 17 MARZO BOLOGNA–SALERNITANA 30 MARZO SALERNITANA–SASSUOLO 7 APRILE LAZIO-SALERNITANA 14 APRILE SALERNITANA–FIORENTINA 21 APRILE FROSINONE–SALERNITANA 28 APRILE SALERNITANA–ATALANTA 5 MAGGIO JUVENTUS-SALERNITANA 12 MAGGIO SALERNITANA–VERONA 19 MAGGIO MILAN–SALERNITANA 26 MAGGIO

Foto: LaPresse