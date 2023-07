Calendario Italia Europei Under 19: date, programma, orari, avversarie, tv e streaming

Dopo aver assistito alla dolorosa sconfitta in Finale del Mondiale Under 20 e al pessimo percorso dell’Italia agli Europei Under 21, ora è tempo di vedere in campo la Nazionale Under 19. Siamo ai nastri di partenza, infatti, del Campionato Europeo 2023 che si disputerà a Malta dal 3 al 16 luglio prossimi.

Gli Azzurrini, guidati dal commissario tecnico Alberto Bollini, saranno protagonisti della manifestazione continentale, una delle otto squadre che andranno a contendersi il titolo. Stiamo per alzare il sipario sulla 69a edizione del torneo organizzato dalla UEFA, a cui parteciperanno solo i giocatori nati dopo il 1º gennaio 2004.

L’Italia è inserita nel Gruppo A assieme ai padroni di casa di Malta, quindi Portogallo e Polonia. Primo impegno proprio contro i maltesi il 3 luglio alle ore 18.00 all’Hibernians Stadium, quindi sfida al Portogallo il 6 luglio, prima dell’ultimo impegno del raggruppamento il 9 luglio contro la Polonia. Le prime due squadre dei gironi si sfideranno poi in semifinali e finale per il titolo.

I match dell’Italia degli Europei Under 19 saranno visibili su RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre) oppure su Rai2 in base alla programmazione che sarà stabilita di volta in volta. In streaming si potranno vedere su RaiPlay, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta degli incontri.

CALENDARIO EUROPEI U19 2023

Lunedì 3 luglio

Ore 21.00 Malta-Italia

Giovedì 6 luglio

Ore 18.00 Portogallo-Italia

Domenica 9 luglio

Ore 21.00 Italia-Polonia

PROGRAMMA EUROPEI U19: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD (227 e 58 dgt)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse