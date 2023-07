Calendario amichevoli Serie A calcio: quali vedere in chiaro e su che canali fino a Ferragosto

La Serie A si prepara all’inizio della stagione 2023/2024. Le venti squadre che comporranno la prossima massima serie sono al lavoro per scaldare i motori, vi offriamo dunque una lista di tutte le amichevoli che verranno disputate fino al prossimo 12 agosto, a quattro giorni dall’inizio del campionato.

Al momento non è ancora chiaro tutto il piano televisivo delle amichevoli di Serie A. Quel che è certo è che le prossime partite del Napoli saranno disponibili su Sky Primafila in Pay per View, mentre i match delle tournée americane e giapponesi di Juventus, Milan e Inter saranno su Sky e Dazn.

TUTTE LE AMICHEVOLI DI SERIE A

25 luglio

Udinese-Lipsia – udineseTv

26 luglio

Cagliari-Roma Primavera

Stella Rossa-Fiorentina

Lecce-Padova

Braga-Roma

27 luglio

Sassuolo-Sudtirol

Inter-Al Nassr – DAZN, Sky Sport

28 luglio

Milan-Juventus – DAZN, Sky Sport

Torino-Modena

Bologna-Monaco

29 luglio

Napoli-Hatayaspor – pay per view Sky Primafila

Frosinone-Salernitana

Udinese-Union Berlino

Bournemouth-Atalanta

Cagliari-Juventus Next Gen

Genoa-Monaco

30 luglio

Cittadella-Lecce

1 agosto

Grosseto-Fiorentina

Inter-Paris-Saint Germain – DAZN, Sky Sport

Napoli-Apollon Limassol – pay per view Sky Primafila

2 agosto

Parma-Sassuolo

Lens-Torino

Utrecht-Bologna

Cagliari-Como

Milan-Barcellona – DAZN, Sky Sport

Napoli-Girona – pay per view Sky Primafila

3 agosto

Juventus-Real Madrid – DAZN, Sky Sport

4 agosto

Aston Villa-Lazio

5 agosto

Friburgo-Empoli

Union Berlino-Atalanta

Brest-Cagliari

6 agosto

Napoli-Augsburg – pay per view Sky Primafila

Tolosa-Roma

Reims-Torino

8 agosto

Monza-Milan

9 agosto

Salisburgo-Inter

11 agosto

Fiorentina-Sestri Levante

Napoli-Apollon Limassol – pay per view Sky Primafila

12 agosto

Fiorentina-Ofi Creta

Foto: LaPresse