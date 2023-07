Calendario amichevoli Genoa: programma, date, avversarie, quando si gioca

Bentornato a casa Grifone! Il Genoa, il club più antico del calcio italiano, si prepara per il tanto atteso ritorno in Serie A. Dopo un anno nel “purgatorio” nella serie cadetta i rossoblù tornano nella massima serie, e lo fanno proprio nella stagione in cui i “cugini” della Sampdoria sono retrocessi in Serie B.

Prima di pensare a quello che accadrà a partire dalla prima giornata di campionato che si disputerà nel fine settimana del 20 agosto, il Genoa inizia a rimboccarsi le maniche per alzare il sipario sulla sua annata 2023-2024. Quando, esattamente, inizierà e dove si terrà il ritiro della compagine allenata da mister Alberto Gilardino?

Il Grifone andrà in ritiro in Val di Fassa e darà il via ai propri lavori nel periodo che va dal 10 al 25 luglio. Due settimane di allenamenti intensi in vista del nuovo campionato che, nelle idee del club rossoblù, dovrà garantire una salvezza il più tranquilla possibile dopo diversi anni non semplici.

Passiamo, quindi, alle prime amichevoli estive. Il 15 luglio ci sarà il primo test contro il Fassa Calcio a Moena alle ore 17.30. Secondo impegno, sempre a Moena, il 18 luglio alle ore 17.30, quindi si chiuderà questa serie di amichevoli il 22 luglio con la sfida contro il Venezia, sempre a Moena e sempre alle ore 17.30.

Foto: LaPresse