Calendario amichevoli Atalanta: programma, date, avversarie, quando si gioca

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pronta a ripartire, è pronta a preparare la prossima stagione, quella 2023/24. La formazione bergamasca avrà l’opportunità di riposarsi ancora qualche giorno ma poi si partirà con il lavoro e le amichevoli estive. Dall’11 luglio infatti, la Dea ritornerà attiva sul terreno di gioco. Durante la scorsa annata, i nerazzurri, hanno portato avanti un ottimo campionato. Hanno infatti chiuso al 5° posto nella classifica di Serie A strappando un pass per la prossima Europa League. E anche nell’anno che verrà, la voglia di fare bene è tanta.

La stagione 2023/24 dell’Atalanta, come già anticipato sopra, inizierà il prossimo 11 luglio, di martedì. Inizialmente verranno svolti i vari test fisici in programma al Centro Bortolotti di Zingonia. Il ritiro della Dea si svolgerà in Valle Seriana e durerà per l’esattezza ben otto giorni, nel periodo compreso tra venerdì 14 e sabato 22 luglio. L’undici nerazzurro si dividerà tra l’hotel di Lantana di Dorga e il campo sportivo di Clusone. Proprio in questo lasso di tempo, Gasperini e i suoi, giocheranno anche tre amichevoli prima di tornare a Bergamo per poi riprendere nuovamente la preparazione.

Il 16 luglio ci sarà Atalanta-Rappresentativa Città di Clusone alle ore 17.00. Allo stesso orario ma giovedì 20 luglio, la Dea, se la vedrà con la Rappresentativa Val Seriana e per chiudere, il 22 luglio, test con il Lugano. Sabato 29 luglio poi, i nerazzurri affronteranno in amichevole il Bournemouth, club inglese che milita in Premier League. Il 5 agosto invece, ci sarà di fronte l’Union Berlin, club tedesco che milita in Bundesliga e che si è qualificato alla prossima UEFA Champions League. Ecco di seguito il calendario completo delle amichevoli estive che vedranno impegnate l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

CALENDARIO AMICHEVOLI ATALANTA

Domenica 16 luglio

Ore 17.00 Atalanta-Rappresentativa Città di Clusone

Giovedì 20 luglio

Ore 17.00 Atalanta-Rappresentativa Val Seriana

Sabato 22 luglio

Ore 17.00 Atalanta-Lugano

Sabato 29 luglio

Ore 16.00 Bournemouth-Atalanta – Vitality Stadium di Bournemouth

Sabato 5 agosto

Ore 15.30 Union Berlin-Atalanta – An der Alten Försterei di Berlino

Foto: LaPresse