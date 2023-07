Calciomercato Serie A: quale squadra sta spendendo più soldi? Gli spostamenti più rumorosi

Il calciomercato estivo è entrato ufficialmente nel vivo e le squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A, edizione 2023-2024 sono già nel pieno di trattative, acquisti e cessioni. Per il momento la maggior parte delle spese riguardano riscatti di prestiti degli anni precedenti, ma qualcosa si è mosso. Andiamo, quindi, a scoprire, in ordine dalla più “spendacciona” a chi ha fatto maggiori incassi, quali sono i saldi dei club del massimo campionato italiano di calcio. In vetta è sfida Juventus-Monza.

JUVENTUS

Spese: -74.0. Entrate: +35.5. Saldo: -38.5.

Moise Kean, Everton: -28.0

Manuel Locatelli, Sassuolo: -30.0

Timothy Weah, Lille: -10.0

Arkzdiusz Milik, Marsiglia: -6.0

MONZA

Spese: -38.0. Entrate: 0. Saldo: -38.0

Matteo Pessina, Atalanta: -12.0

Andrea Petagna, Napoli: -10.0

Gianluca Caprari, Hellas Verona: -7.5

Pablo Marì, Arsenal: -4.9

Alessio Cragno, Cagliari: -3.6

Giorgio Cittadini, Atalanta: 0

NAPOLI

Spese: -38.0 milioni. Entrate: +12.5. Saldo: -25.5

Giacomo Raspadori, Sassuolo – 26.0

Giovanni Simeone, Hellas Verona – 12.0

TORINO

Spese: -24.7. Entrate: 0. Saldo: -24.7.

Ivan Ilic, Hellas Verona: -15.7

Raoul Bellanova, Cagliari: -7.0

Nemanja Radonjic, Marsiglia: -1.7

Kevin Haveri, Rimini: -0.3

Mihai Popa, FC Voluntari: 0

SALERNITANA

Spese: -17.5. Entrate: 0. Saldo: -17.5.

Boulaye Dia, Villareal: -12.0

Lorenzo Pirola, Inter: -5.0

Antonio Candreva, Sampdoria: -0.5

BOLOGNA

Spese: -17.0. Entrate: 3.00. Saldo: -14.0

Sam Beukema, AZ Alkmaar: -9.5

Stefan Posch, Hoffenheim: -5.0

Nikola Moro, Dinamo Mosca: -2.5

UDINESE

Spese: -10.0. Entrate: 0. Saldo: -10.0

Brenner, Cincinnati FC: -10.0

Jordan Zemura, Bournemouth: 0

Oier Zarraga, Athletic Bilbao: 0

Domingos Quina, Watford: 0

GENOA

Spese: -12.0. Entrate: +2.8. Saldo: -9.2.

Radu Dragusin, Juventus: -5.5

Josep Martinez, RB Lipsia: -3.5

George Puscas, Reading: -3.0

Aaron Martin, Mainz: 0

Kevin Strootman, Marsiglia: 0

CAGLIARI

Spese: -5.2. Entrate: +11.6. Saldo: -6.40.

Ibrahim Sulemana, Hellas Verona: -4.0

Alessandro Di Pardo, Juve Next Gen: -1.1

Christian Travaglini, Olbia: -0.1

LECCE

Spese: -7.7. Entrate: +2.75. Saldo: -4.95.

Youssef Maleh, Fiorentina: -5.5

Marin Pongracic, Wolfsburg: -2.0.

Patrick Dorgu, Nordsjaelland U19: -0.2

Pontus Almqvista, Rostov: 0

LAZIO

Spese: -8.96 milioni. Entrate: +6.00. Saldo: -2.96

Matteo Cancellieri, Hellas Verona – 7.96

Diego Gonzalez, Celaya – 1.00

FROSINONE

Spese: -0.3. Entrate: +1.0. Saldo: +0.7.

Gennaro Borrelli, Pescara: -0.3

Giorgi Kvernadze, Kolkheti Poti: 0

Luca Mazzitelli, Monza: 0

FIORENTINA

Spese: 0. Entrate: +8.7. Saldo: +8.7.

Acquisti: nessuno

ATALANTA

Spese: -500.000 euro, entrate 25.5. Saldo: +25.0.

Vanja Vlahovic, Partizan Belgrado: -500.000

Michel Adopo, Torino: 0

Lorenzo Bernasconi, Atalanta U19: 0

INTER

Spese: -13.5 milioni. Entrate +43.25. Saldo: +29.75

Kristjan Asllani, Empoli: -10.0

Francesco Acerbi, Lazio: -3.5

Marcus Thurams, Borussia M’gladbach: 0

ROMA

Spese: 0. Entrate: +31.7. Saldo +31.7.

Houssem Aouar, Lione: 0

Evan Ndicka, Eintracht: 0

EMPOLI

Spese: -3.5. Entrate: 37.0. Saldo: +33.5.

Sebastiano Luperto, Napoli: -2.5

Sebastian Walukiewicz, Cagliari: -1.0

Alberto Grassi, Parma: 0

HELLAS VERONA

Spese: -6.5. Entrate: +47.15. Saldo: +40.65.

Yajah Kallon, Genoa: -2.8

Ondrej Duda, Colonia: -2.7

Jayden Braaf, Borussia Dortmund II: -1.0

SASSUOLO

Spese: -36.0. Entrate: +84.42: Saldo: +48.42.

Andrea Pinamonti, Inter: -20.0

Cristian Volpato, Roma: -7.5

Nedim Bajrami, Empoli: -6.0

Filippo Missori, Roma: -2.5.

MILAN

Spese: -21.5 milioni. Entrate: 70. Saldo: +48.5

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea: -21.5

Marco Sportiello, Atalanta: 0

