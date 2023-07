Calciomercato oggi (21 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Milan, fatta per Okafor e si cerca Chukwueze. Inter, il portiere non c’è ancora

Giornata iperproduttiva per il Milan. La squadra di Pioli ha chiuso a sorpresa per il jolly d’attacco svizzero Noah Okafor, proveniente dal Red Bull Salisburgo, per una cifra di 14 milioni più bonus, ufficializzazione attesa domani. Sulla destra invece è praticamente fatta per Samuel Chukwueze sulla base di 20 milioni e bonus fino ad arrivare a 28, con la chiusura programmata nel weekend.

Il Napoli sta respingendo l’assalto delle squadre estere per i suoi gioielli. L’ultimo ad essere entrato nel mirino è Stan Lobotka, con l’Al-Ahli che ha fatto sentire il suo interessamento, ma Aurelio De Laurentiis ha fortemente declinato. Nella lista per rimpolpare il centrocampo entra anche Boubakary Soumaré dei Leicester.

L’Inter è ancora alla ricerca di un portiere. Si rende più complicato l’assalto a Yann Sommer, poiché il Bayern Monaco sembra aver mollato la pista Mamardashvili e i nerazzurri non hanno intenzione di pagare l’intera clausola di 6 milioni, che si attiverebbe solo se Neuer giocasse tre partite ufficiali entro il primo di settembre. Nerazzurri che hanno incassato il no di David De Gea e che devono fare i conti con la solita Arabia per Lautaro Martinez, tentato da un’offerta di 60 milioni di euro all’anno per quattro stagioni. Intanto Romelu Lukaku prova a rimbastire i rapporti, ma per ora non se ne parla.

Il Taty Castellanos è ufficialmente della Lazio. Risolti i problemi relativi al visto, la punta argentina arriva a titolo definitivo dal New York City; nell’ultima stagione si è fatto notare con una buonissima annata al Girona, costellata da 14 reti tra cui un poker al Real Madrid. Intanto Claudio Lotito spazza via le voci di addio di Ciro Immobile verso l’Arabia Saudita. Biancocelesti che, per sostituire Milinkovic-Savic, pensano anche a Kerem Dermibay del Bayer Leverkusen.

Fiorentina che ha in Arthur Melo il suo nuovo regista. Il centrocampista brasiliano arriva dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, con i viola che pagheranno poi solo il 40% dello stipendio. Dopo un’annata da spettatore non pagante al Liverpool, il regista verdeoro è alla ricerca di un posto al sole.

Emmanuel Gyasi rimane in Serie A. Il ventinovenne ghanese, visto negli ultimi anni allo Spezia, è infatti un nuovo giocatore dell’Empoli per rimpolpare la batteria di esterni di Paolo Zanetti; fa invece il percorso inverso Filippo Bandinelli. Toscani che intanto attendono Elia Caprile e Walid Cheddira, che arriveranno dal Napoli in prestito dopo che gli azzurri li acquisteranno dal Bari, e stanno per chiudere con Stiven Shpendi, ventenne albanese autore di 12 reti in C con la maglia dello Spezia.

Bel rinforzo per il Verona, che si assicura le prestazioni di Riccardo Saponara a zero. L’ala era rimasta svincolata dopo l’esperienza alla Fiorentina, per lui contratto di un anno con opzione di prolungamento fino al 2025. Genoa che attende l’ufficialità per Mateo Retegui, mentre in casa Torino viene accolto Adrien Tameze, che ritrova in panchina Ivan Juric. Al contempo, il DS Vagnati fa muro su Samuele Ricci e rende noto l’interessamento granata per Josh Doig del Verona. Frosinone che pensa a Gregoire Defrel e Matteo Gabbia per rimpolpare la rosa di Eusebio Di Francesco, mentre per il centrocampo si fa il nome di Giovanni Fabbian in prestito dall’Inter.

