Calciomercato oggi (20 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Il Napoli pensa a Danso, l’Udinese saluta Becao. Lazio-Castellanos, tutto fatto

Il calciomercato continua ad andare avanti all’impazzata. La Serie A è impegnata a rifarsi il trucco per la prossima stagione, vediamo quali sono i movimenti più interessanti di questo 20 luglio.

Torna di moda Kevin Danso per il Napoli. Il difensore centrale sembra l’identikit preferito per sostituire Kim Min-jae, ma per ora il Lens fa muro, anche perché ha già ceduto due pezzi pregiati come Loic Openda e Seko Fofana. Intanto gli azzurri riflettono su due pezzi pregiati del Torino di Urbano Cairo, Perr Schurrs e Samuele Ricci. Se per l’olandese ci vogliono sui 40 milioni, i granata non vorrebbero cedere il giovane azzurro.

Il Milan ora pensa alle cessioni. Messi alla porta Divock Origi, Ante Rebic, Fodé Ballo-Touré e Marko Lazetic, i rossoneri pensano anche all’eventuale addio di Charles De Ketelaere, delusione della scorsa stagione. Il PSV Eindhoven è fortemente interessato, ma il belga non gradirebbe appieno la destinazione. E intanto ci pensa anche l’Atalanta. In entrata, sempre aperte le piste Chukwueze e Musah

In casa Lazio è stato risolto il problema visto riguardante Valentin Castellanos. Il centravanti argentino, proveniente dal New York City per 15 milioni, ha già sostenuto le visite mediche ma si attendeva ancora il documento per poter ufficializzare l’acquisto. Per il Corriere dello Sport il calciatore sarà in ritiro con i nuovi compagni di squadra già da domani.

Biancocelesti interessati, assieme a Roma e Bologna, al tedesco Nico Schulz. Il terzino sinistro, nato da padre ischitano, ha appena concluso il suo contratto con il Borussia Dortmund e potrebbe risultare un discreto rinforzo per la fascia. Da notare come però non abbia collezionato nemmeno una presenza nella scorsa stagione.

Il Cagliari ha deciso di puntare su Gaetano Oristanio. Il trequartista di proprietà dell’Inter, che ha passato le ultime due annate al Volendam in Olanda collezionando 62 partite ed 8 reti, si cimenta per la prima volta con il campionato italiano; i rossoblù hanno optato con prestito con diritto di riscatto, ma con il controriscatto a favore dei nerazzurri.

L’Udinese saluta Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano finisce dopo quattro anni al Fenerbahce per otto milioni di euro, chiudendo così la sua esperienza in bianconero dopo 130 presenze e 6 reti segnate. Ora la squadra di Sottil dovrà mettersi alla ricerca di un sostituto, che non sarà Ethan Ampadu, il gallese è difatti finito al Leeds in Championship. Sirene della Premier League su Beto, con Fulham e Tottenham su di lui.

Genoa che vuole rimpolpare il proprio attacco. Sembra mancare solo l’ufficialità per vedere con la maglia del grifone il centravanti della Nazionale Mateo Retegui, che arriverebbe per 15 milioni dal Boca Juniors. Intanto però la squadra di Gilardino si guarda intorno e punta anche Jean-Pierre Nsamé come ruolo di riserva. Rossoblù interessati anche ad Aleksadar Trajkovski, ex Palermo e oggi all’Al Fayha, giustiziere dell’Italia nello spareggio di qualificazione agli ultimi Mondiali.

