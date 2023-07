Calciomercato oggi (14 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. L’Inter pensa al sostituto di Onana: i nomi in pole

La sessione estiva di calciomercato è iniziata lo scorso 1° luglio e siamo dunque nel pieno delle trattative e anche delle voci di mercato. Da oramai quasi due settimane abbiamo assistito a centinaia di affari portati a termine e questo lungo periodo che porterà alla totale costituzione delle formazioni nell’annata 2023/2024 proseguirà ancora per molto tempo. Anche oggi, venerdì 14 luglio e specialmente i club di Serie A, non si sono fermati.

Partiamo subito dalla Juventus che dopo aver allontanato Bonucci dal progetto tecnico, vorrà definire altre trattative in uscita pensando poi a quelle in entrata. E sul taccuino di Giuntoli è spuntato il nome di Kessié. L’ex Milan piace alla dirigenza bianconera ma prima ci dovranno essere delle cessioni in mediana. Zakaria sembra sempre più vicino al West Ham (13 milioni di euro) e il futuro di Arthur e McKennie è lontano da Torino.

In casa Lazio sventato pericolo di una possibile altra cessione in Arabia Saudita: Ciro Immobile rimarrà in biancoceleste. Non sono arrivate offerte ufficiali per il giocatore dall’Arabia e, inoltre, il patron laziale non vuole venderlo. Per quanto riguarda il mercato in entrata invece, si rifà viva l’ipotesi Zielinski. Il polacco non vorrebbe emigrare in Medio Oriente e la capitale sponda biancoceleste potrebbe essere un’alternativa perché non rientra tra i piani del Napoli (e non si è parlato di rinnovo). Anche Taty Castellanos dei New York City fa gola alla Lazio come vice Immobile.

Per rimanere tra le file dei partenopei, oltre alla situazione scomoda di Zielinski, va rivista anche quella di Lozano. O entrambi prolungheranno il contratto anche accettando cifre inferiori, oppure dovranno lasciare la Campania. Occhio però all’ipotesi tribuna se non ci dovessero essere sviluppi positivi nell’uno e nell’altro senso. Passiamo poi all’Inter. I nerazzurri hanno ormai praticamente ceduto Onana allo United e manca solo l’ufficialità. Le cifre dell’affare? Dovremmo trovarci tra i 50 e i 55 milioni.

Ora sarà rincorsa per il sostituto. Piacciono Sommer e Trubin. Per lo svizzero c’è una clausola di uscita fissata a 6 milioni, ma l’Inter spera di pagare anche meno con bonus. Per Trubin invece, il club milanese avrebbe pronta l’offerta da 10 milioni più bonus per prenderlo. L’altro giocato in uscita potrebbe essere Gosens: il tedesco già ha l’accordo col Wolfsburg, ma manca ancora l’intesa tra i due club. L’Inter vorrebbe 18 milioni e resta da capire se la compagine tedesca riuscirà a soddisfare la richiesta.

In casa Milan piace Taremi ma la cifra richiesta dal Porto (20 milioni), si dovrà abbassare prima; e poi c’è l’affare Reijnders. Caprile sarà il nuovo portiere dell’Empoli: l’operazione è praticamente conclusa, manca solo l’ufficialità. Il Bologna sogna Bernardeschi. Scuffet è invece un nuovo giocatore del Cagliari e lo sarà sino al 30 giugno del 2026. Infine Cragno è vicinissimo a vestire i colori del Sassuolo.

Foto: LaPresse