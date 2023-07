Calciomercato oggi (12 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Porte girevoli all’Inter, è il giorno di Pulisic al Milan

È stato oggi, mercoledì 12 luglio, il giorno di Christian Pulisic al Milan: lo statunitense ha infatti sostenuto le visite mediche presso la Clinica Madonnina di Milano.

È dunque l’ex Chelsea il nuovo rinforzo per Stefano Pioli alle prese con la sostituzione di Brahim Diaz.

Sempre nel capoluogo lombardo, Samir Handanovic ha lasciato ufficialmente l’Inter da svincolato dopo 11 stagioni in nerazzurro.

Continua il pressing del Manchester United per André Onana, con il club che ora è alla ricerca di almeno due portieri: tra le idee Yann Sommer, Anatolij Trubin, David de Gea e Hugo Lloris, con Emil Audero (su cui sono anche Lazio, Atalanta, Juventus e Torino) più defilato.

Se ne va anche il terzo portiere Alex Cordaz diretto verso un ruolo nello staff in Arabia Saudita dove è stato bloccato temporaneamente il mercato dell’Al-Nassr per pendenze economiche con il Leicester.

Sirene inglesi per Federico Chiesa della Juventus per il quale sembrano interessati Liverpool e Newcastle, mentre potrebbe partire (sempre in prestito) anche Filippo Ranocchia.

Su Dusan Vlahovic si registra anche l’interessamento del Paris Saint-Germanin,

In difesa, nella Torino bianconera, pensano anche a Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda.

Mauro Meluso è invece il nuovo ds di un Napoli che punta sempre a Davide Faraoni come vice Giovanni Di Lorenzo.

Un acquisto che libererebbe di nuovo Alessandro Zanoli in prestito, con il Genoa in pole position.

Con Fabiano Parisi alla Fiorentina, il sostituto per l’Empoli è Giuseppe Pezzella di proprietà del Parma, ma che ha giocato col Lecce l’ultima stagione.

Alessandro Buongiorno viaggia verso il rinnovo con il Torino, mentre Gerard Deulofeu ha formalizzato il prolungamento con l’Udinese fino al 2026.

In casa Bologna, sirene turche per Nico Dominguez (c’è il Fenerbahce), mentre Marko Aranutovic è destinato a restare. I rossoblù sono anche interessati ad Ola Solbakken in uscita dalla Roma che continua a pensare a Marcel Sabitzer del Bayern Monaco.

L’ex Sassuolo e Monza Marlon torna alla Fluminense, mentre Toma Basic potrebbe essere ceduto dalla Lazio al Celta Vigo.

Foto: LaPresse