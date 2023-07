Calciomercato Napoli: le prime cessioni e gli ultimi acquisti. Come può cambiare la squadra

Il calciomercato è appena cominciato e si propone di cambiare i volti delle squadre di Serie A. Tra queste c’è anche il Napoli scudettato, che deve resistere agli assalti per i suoi gioielli di mercato per concedere a Rudi Garcia una squadra competitiva su ogni fronte, dopo i proclami di Aurelio De Laurentiis.

Anche se i primi giorni estivi non hanno portato buone nuove. Via Cristiano Giuntoli, artefice del mercato degli ultimi anni, e soprattutto via Kim Min-jae, oramai promesso sposo del Bayern Monaco che ha pagato la clausola presente nel contratto del giocatore. Via quello che nell’ultimo anno è stato il miglior difensore della Serie A, non sarà semplice rimpiazzarlo.

Ma la lista per rimpiazzarla è già bella che pronta. Il sogno di Aurelio De Laurentiis è Giorgio Scalvini dell’Atalanta, ma la valutazione dei nerazzurri di 40 milioni è considerata eccessiva. Giudicate alte anche le richieste del Torino per Perr Schuurs, rimangono altri obiettivi dall’estero. Negli ultimi giorni sono salite le quotazioni di Robin Le Normand della Real Sociedad e di Max Kilman del Wolwerhampton.

A centrocampo è ancora da definire l’addio ormai certo di Diego Demme, mentre Tanguy Ndombele è tornato al Tottenham e non verrà riscattato. Al momento il pensiero sembra essere più per il vice Lobotka che per una mezzala di talento, fa capolino l’opzione Maxime Lopez che avrebbe chiesto al Sassuolo di tentare una nuova esperienza e gradirebbe l’opzione Napoli, essendo stato agli ordini di Garcia ai tempi del Marsiglia.

In attacco il pensiero fisso è il rinnovo di Victor Osimhen. Il nigeriano ha aperto al rinnovo, eventualmente con una clausola rescissoria non troppo alto (sempre a nove cifre) per permettergli di poter spiccare il volo verso un top club. Ma buona parte del mercato azzurro dipende proprio dal suo numero nove.

Foto: LaPresse