Calciomercato Inter: le prime cessioni e gli ultimi acquisti. Come può cambiare la squadra

Da sabato 1° luglio è ufficialmente iniziata la sessione estiva del calciomercato. Tutti i club, specialmente guardando da vicino quelli che disputeranno la Serie A nella prossima stagione, hanno quindi già cominciato a progettare e a mettere in atto tutti i piani per rafforzare, piuttosto che smussare le proprie rose in vista dell’annata 2023/24. Sono trascorsi appena tre giorni ma ci sono una miriade di voci e trattative in circolo e in atto. E tra le squadre in fermento non si può non notare l’Inter.

Gli uomini di Simone Inzaghi hanno portato avanti un ottimo anno, in riferimento a quello appena concluso. Terzo posto in massima serie, solamente dietro al Napoli di Luciano Spalletti dominatore assoluto, e la Lazio di Maurizio Sarri. Un cammino indimenticabile anche in Coppa Italia, culminato con il successo in Finale, a Roma, contro la Fiorentina. E poi ancora un’altra impresa straordinaria: il raggiungimento dell’ultimo atto nella UEFA Champions League. Nella massima competizione europea per club, Lautaro Martinez e compagni, si sono piegati solamente al Manchester City, poi diventato Campione d’Europa.

Insomma una stagione ottima, impreziosita dalla conquista di due trofei: la sopracitata Coppa Italia e la Supercoppa italiana, scippata al Milan nella finale secca. Ma adesso non resta che pensare al futuro e la Beneamata si sta muovendo e dovrà farlo, per mettere su una formazione in grado di ripetersi, magari migliorando anche il risultato in Serie A, per tornare a sognare un possibile Scudetto dopo due interminabili anni di digiuno.

CALCIOMERCATO INTER: TRA USCITE ED ENTRATE

E in questa sessione di calciomercato estivo, l’Inter, sembra alquanto attiva sia in entrata che in uscita. E partiamo proprio dalle cessioni e soprattutto da una eccellente, giunta qualche ora fa: Marcelo Brozovic ha lasciato i nerazzurri. Il croato, dopo 8 stagioni e mezzo con la squadra di Milano, si è accasato all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Nelle tasche dell’Inter sono entrati ben 18 milioni. Passiamo poi a Edin Dzeko: il bosniaco è approdato al Fenerbahce in Turchia e ha alleggerito, non di poco, le spese della Beneamata. E sempre nel mercato in uscita non possiamo dimenticare Romelu Lukaku, ritornato al Chelsea dopo il prestito (ma occhio alla trattativa in corso per regalarlo nuovamente a Inzaghi). E ancora Skriniar, promesso sposo del PSG.

Insomma la voglia di rivedere la rosa è tanta e dunque occhio soprattutto alle trattative in entrata o prossime alla conclusione. Guardiamo quella più fresca: Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell’Inter. Arrivato dal Borussia Mönchengladbach il 1° luglio a parametro zero, in una formazione tipo attualmente sarebbe titolare al fianco di Lautaro.

A non mancare poi, ci sono i giocatori seguiti dall’Inter: Frattesi resta fortemente conteso, piace anche a Roma, Milan e Juventus. Siamo ai dettagli invece, per quanto riguarda l’arrivo di Bisseck dall’Aahrus: il club milanese pagherà infatti la clausola rescissoria. Occhi anche su Onana che sembra sempre più in uscita: Manchester United e Al-Nassr hanno bussato alla sua porta. In ogni caso il mercato è praticamente appena iniziato, vedremo come si evolverà per Inzaghi e i suoi.

Foto: LaPresse