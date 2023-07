Calciomercato attaccanti: quali sono i colpi interessanti? I bomber che cambiano maglia e assicurano gol

Il calciomercato estivo è iniziato e va avanti oramai, da ben diciassette giorni. La finestra attuale di mercato è iniziata ufficialmente lo scorso 1° luglio e tutti i giorni (nessuno escluso) abbiamo assistito a una miriade di notizie: a voci infondate e a trasferimenti a sorpresa, ma siamo solamente all’inizio della lunghissima strada che porterà alla finale: che porterà all’ultimo gong prima della chiusura. Il tempo c’è ma bisogna in ogni caso accelerare per rafforzare le differenti rose. Ed è importantissimo, in questa fase, accalappiare i migliori attaccanti in circolazione per avere gol assicurati.

Se Benzema, in chiave mercato internazionale, dal Real Madrid è passato all’Al-Ittihād, un altro francese è arrivato in Serie A: Thuram è approdato all’Inter. La formazione nerazzurra ha acquistato il giocatore da qualche giorno e ci si aspettano grandi prestazioni da lui. A maggior ragione, dopo esser scoppiato il caso Lukaku che sembrerebbe vicino a vestire la maglia della Juventus, il figlio d’arte dovrà dare tutto per fare esaltare il pubblico di San Siro. Lo scorso anno, in Germania con il Borussia Mönchengladbach, ha disputato 32 partite, messo a segno 16 gol e ha servito 6 assist. Insomma una media positiva che dovrà essere riconfermata.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

E se Mbappé è a un passo dall’abbandonare definitivamente il PSG, l’Udinese ha trovato quello che potrebbe esser il proprio bomber: si tratta di Lucca. L’ex Palermo e Pisa, oltre che Ajax, è giunto da qualche giorno in Friuli. La dirigenza bianconera ha raggiunto un accordo con quella pisana: si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato ad otto milioni di euro. Vedremo come approccerà il calciatore dopo l’esperienza poco esaltante in Olanda.

A Napoli due attaccanti non hanno cambiato casacca ma sono rimasti in azzurro e rappresentato il futuro: si tratta di Simeone e Raspadori, entrambi riscattati. Il Sassuolo poi si è assicurato Pinamonti prima e Mulattieri poi: due investimenti importantissimi che hanno già portato i loro frutti però. Nel 22-0 rifilato in amichevole al Real Vicenza, Pinamonti ha segnato una tripletta mentre l’ex Frosinone una manita, cinque gol: da vedere in massima serie come giocheranno i due. Insomma i colpi interessanti ci sono stati ma adesso bisogna ancora attendere: il calciomercato è lungo e ci saranno sicuramente sorprese.

Foto: LaPresse